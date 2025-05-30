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Криптобіржа Bybit отримала ліцензію MiCA

30.05.2025 10:10
Ольга Деркач
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Криптобіржа Bybit отримала ліцензію Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) від Австрійського управління фінансових ринків (FMA), що дозволяє біржі розширити свою діяльність на європейський ринок

Криптобіржа Bybit отримала ліцензію MiCA

Криптобіржа Bybit отримала ліцензію MiCA Фото: chatgpt.com

Цей дозвіл дозволяє Bybit EU, зареєстрованій під комерційним номером 636180i, діяти як регульований постачальник послуг у сфері криптоактивів (CASP) і поширити свої послуги на всі 29 держав-членів Європейської економічної зони.

В рамках свого розширення Bybit офіційно відкрила європейську штаб-квартиру у Відні (Австрія).

Цей крок дозволяє платформі обслуговувати майже 500 мільйонів європейців в рамках гармонізованої системи MiCA, яка покликана сприяти узгодженню регулювання, запобігати незаконній діяльності та захищати споживачів.

«Отримання ліцензії MiCA є свідченням того, що Bybit ставить на перше місце дотримання вимог, — сказав Бен Чжоу, співзасновник і генеральний директор Bybit. — Ми активно співпрацюємо з регуляторними органами та отримуємо ліцензії по всьому світу, щоб наші користувачі мали доступ до нашої інноваційної платформи з найвищим рівнем регуляторної та нормативної відповідності».

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Bybit також найме понад 100 співробітників у Відні для підтримки своєї діяльності в Європі та надання локалізованих криптопослуг, адаптованих до вимог ЄС.

«Відень тепер є домівкою для Bybit Europe, — сказав Мазурка Зенг, генеральний директор Bybit Europe. — Ми пишаємося тим, що можемо внести свій вклад у перспективне фінансове середовище Австрії, інвестуючи в таланти та інновації».

Компанія також планує тісно співпрацювати з університетами регіону в рамках ініціативи Blockchain for Good Alliance (BGA) з метою просування технології блокчейн.

Рамкова директива MiCA набула чинності на початку 2025 року, що спонукало криптокомпанії створити регульовані бази в межах блоку для легального розширення своїх послуг.

Заснована в 2018 році і зараз базується в Дубаї, Bybit посідає друге місце за обсягом торгів серед криптобірж, згідно з CoinMarketCap. У 2022 році компанія перенесла свою глобальну штаб-квартиру з Сінгапуру до Дубаю.

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Джерело: CoinTelegraph.

Рубрики: ЄвропаЄвросоюзКриптовалютиСвітНовини
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