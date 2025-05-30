Криптобіржа Bybit отримала ліцензію MiCA

Криптобіржа Bybit отримала ліцензію Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) від Австрійського управління фінансових ринків (FMA), що дозволяє біржі розширити свою діяльність на європейський ринок

Цей дозвіл дозволяє Bybit EU, зареєстрованій під комерційним номером 636180i, діяти як регульований постачальник послуг у сфері криптоактивів (CASP) і поширити свої послуги на всі 29 держав-членів Європейської економічної зони.

В рамках свого розширення Bybit офіційно відкрила європейську штаб-квартиру у Відні (Австрія).

Цей крок дозволяє платформі обслуговувати майже 500 мільйонів європейців в рамках гармонізованої системи MiCA, яка покликана сприяти узгодженню регулювання, запобігати незаконній діяльності та захищати споживачів.

«Отримання ліцензії MiCA є свідченням того, що Bybit ставить на перше місце дотримання вимог, — сказав Бен Чжоу, співзасновник і генеральний директор Bybit. — Ми активно співпрацюємо з регуляторними органами та отримуємо ліцензії по всьому світу, щоб наші користувачі мали доступ до нашої інноваційної платформи з найвищим рівнем регуляторної та нормативної відповідності».

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Bybit також найме понад 100 співробітників у Відні для підтримки своєї діяльності в Європі та надання локалізованих криптопослуг, адаптованих до вимог ЄС.

«Відень тепер є домівкою для Bybit Europe, — сказав Мазурка Зенг, генеральний директор Bybit Europe. — Ми пишаємося тим, що можемо внести свій вклад у перспективне фінансове середовище Австрії, інвестуючи в таланти та інновації».

Компанія також планує тісно співпрацювати з університетами регіону в рамках ініціативи Blockchain for Good Alliance (BGA) з метою просування технології блокчейн.

Рамкова директива MiCA набула чинності на початку 2025 року, що спонукало криптокомпанії створити регульовані бази в межах блоку для легального розширення своїх послуг.

Заснована в 2018 році і зараз базується в Дубаї, Bybit посідає друге місце за обсягом торгів серед криптобірж, згідно з CoinMarketCap. У 2022 році компанія перенесла свою глобальну штаб-квартиру з Сінгапуру до Дубаю.

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Джерело: CoinTelegraph.