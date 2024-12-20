WhiteBIT отримала ліцензії для роботи в Хорватії, Італії та Казахстані

Криптовалютна біржа WhiteBIT отримала ліцензії VASP (Virtual Asset Service Provider) у Хорватії, Італії та Казахстані

Це дозволить компанії працювати на нових ринках та надавати свої послуги в цих країнах. WhiteBIT планує розвивати як інфраструктурні рішення для бізнесів, так і продукти для кінцевих користувачів, дотримуючись вимог місцевих регуляторів, йдеться в пресрелізі компанії.

Згідно зі звітом Chainalysis за 2024 рік, Центральна, Північна та Західна Європа (включаючи Італію та Хорватію) є другою за величиною криптовалютною економікою світу з часткою 21,7% і майже $1 трильйоном ончейн транзакцій за рік. Центральна і Південна Азія та Океанія (включаючи Казахстан) посідають третє місце з часткою 16,6%. Вибір цих країн має стратегічне значення для розвитку компанії.

WhiteBIT планує активно розвивати свої напрямки як для бізнесу (B2B), так і для кінцевих споживачів (B2C) відповідно до особливостей ліцензій в цих країнах:

д ля бізнесу: інституційна торгівля, OTC-угоди, API для інтеграції біржових рішень, CaaS-рішення.

ля бізнесу: інституційна торгівля, OTC-угоди, API для інтеграції біржових рішень, CaaS-рішення. для споживачів: зручний доступ до спотової торгівлі.

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Криптобіржа WhiteBIT має 7 офісів у різних країнах і обслуговує понад 5,5 мільйонів користувачів. Загалом холдинг WhiteBIT Group охоплює понад 30 мільйонів користувачів. Також цього року WhiteBIT подала заявку на отримання ліцензії в Туреччині та була внесена до офіційного реєстру.

«Отримання VASP-ліцензій у Хорватії, Італії та Казахстані — це важливий крок у реалізації нашої місії: зробити цифрові активи доступними для кожного та інтегрувати інновації у фінансову систему. Ми прагнемо до масового прийняття криптовалют у світі, створюючи надійну, прозору та інноваційну екосистему для користувачів. Ці ліцензії надають нам змогу пропонувати високоякісні продукти та послуги в цих регіонах, водночас зміцнюючи співпрацю з регуляторами, які підтримують прозорість і дотримання законодавства», — зазначив Володимир Носов, засновник та CEO WhiteBIT.

WhiteBIT планує розширювати свою присутність на глобальному ринку, зокрема в Азії, пропонуючи локалізовані послуги на нових ринках. Це спрямовано на задоволення попиту на криптовалютні продукти в різних регіонах.

Нагадаємо, що WhiteBIT запустила функцію QuickSend для миттєвих транзакцій. WhiteBIT оголосила про запуск нової функції QuickSend, за допомогою якої можна швидко здійснювати транзакції криптовалюти між користувачами платформи. Для переказу коштів достатньо лише вказати нікнейм отримувача.

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