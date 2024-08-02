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Криптобіржа WhiteBIT запустила власний майнінг-пул

02.08.2024 19:00
Ольга Деркач
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Криптобіржа WhiteBIT оголосила про запуск нового продукту — майнінг-пулу WhitePool

Криптобіржа WhiteBIT запустила власний майнінг-пул

Криптобіржа WhiteBIT запустила власний майнінг-пул Фото: freepik.com

Платформа є значним кроком у розвитку екосистеми WhiteBIT і відкриває широкі можливості для професійних майнерів, йдеться в пресрелізі компанії.

Біткоїн можна купувати, а можна видобувати власноруч. Популярність майнінгу першої криптовалюти не вщухає вже понад десятиріччя, особливо на фоні її динамічного росту.

Платформа розроблена для професійних майнерів. WhitePool пропонує зручний інтерфейс та підтримує алгоритм SHA256, що має на меті забезпечити оптимальний розподіл ресурсів та стабільність доходу. Для участі в пулі користувачам необхідно зареєструватися на біржі WhiteBIT та під’єднати обладнання для майнінгу.

«WhitePool — це інструмент, який ставить інтереси майнерів у пріоритет, надаючи першокласний сервіс для ефективного колективного майнінгу. Нашою метою було створити майнінг-пул, який буде не просто закривати потреби, а задасть новий стандарт усій індустрії, відкриє ще більше можливостей для спільноти майнерів та розвиватиметься разом з ними», — сказав СЕО WhiteBIT, Володимир Носов.

Після запуску WhitePool увійшов до топ-15 кращих майнінг-пулів світу завдяки високому хешрейту та перевагам для користувачів. Однією з важливих особливостей WhitePool є зручний інтерфейс, який включає функціонал для моніторингу обладнання та відстеження нагород. Користувачі можуть слідкувати за статусом обладнання та отримувати сповіщення про зміни у станах воркерів.

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Зазвичай для отримання винагороди необхідно досягти мінімальної суми BTC, вручну ініціювати переказ коштів та чекати на обробку. WhitePool автоматично зараховує винагороду в біткоїнах (BTC) на основний баланс біржі, спрощуючи процес для користувачів. Це означає, що перекази коштів і мережеві комісії не є необхідними.

WhitePool використовує метод FPPS (Full Pay Per Share) для розподілу винагород. Цей метод забезпечує майнерам оплату за кожну частку, навіть якщо блок не знайдено. FPPS пропонує передбачуваний і стабільний дохід, оскільки виплати здійснюються за кожну внесену частку незалежно від результатів пулу.

Крім того, WhitePool запустила VIP-програму для майнерів з високою потужністю. У рамках програми передбачені знижені комісії, стабільні винагороди та додаткові можливості, про які буде повідомлено пізніше.

Також доступна експертна команда підтримки, яка готова допомогти з будь-якими питаннями українською, англійською та іншими мовами, що зручні користувачам.

Нагадаємо, що в Україні вперше видали токенізовані документи. WhiteBIT разом з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» використовують передові блокчейн-технології для верифікації сертифікатів випускників програми «Блокчейн-технології».

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниТехнології
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