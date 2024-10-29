Носов Володимир Володимирович — відомий підприємець з України, міста Харків, засновник і керівник криптобіржі WhiteBIT. Має громадянство України. Його історія успіху почалася з невеликого стартапу, який згодом перетворився на біржу цифрових активів у Європі, при тому в одну з найбільших. Біографія Володимира Носова нараховує багато етапів, які можуть схарактеризувати його успішну діяльність у створенні фінансового ландшафту України та світу

Початок кар’єри та перші кроки в бізнесі

Носов Володимир Володимирович, уродженець Харкова, міста на сході України, розпочав свою професійну діяльність 2007 року, працюючи на різноманітних посадах у сфері товарної дистрибуції. За чотири роки він накопичив значний досвід і розуміння ринку, що дозволило йому 2011 року створив власну дистриб’юторську фірму та був її керівником. Завдяки його підприємницькому хисту та лідерським якостям, компанія стрімко зростала і досягла успіху, а 2017 року Володимир прийняв рішення продати свою частку бізнесу, щоб зосередитися на нових перспективних напрямках і перетворитися на одного з найуспішніших засновників офіційного криптобізнесу в Європі.

Після виходу з дистриб’юторського бізнесу, Носов Володимир Володимирович почав розвиватися у сфері на інноваційні технології, зокрема на блокчейн та криптовалюти. Ідея зайнятися криптовалютами виникла після зустрічі з друзями, де він вперше дізнався про майнінг та біткоїн. Захоплений потенціалом цієї нової галузі, він поглиблено вивчав її можливості, бачачи в ній майбутнє фінансового світу.

На початку 2018 року, із новими знаннями та прагненням до інновацій, Володимир Носов зробив крок до заснування криптобіржі WhiteBIT. Інших засновників криптобіржа не має. Сьогодні WhiteBIT перетворилася на міжнародну групу компаній, які спеціалізуються на розробках у сфері блокчейн-технологій. Біржа стала однією з найбільших у Європі та отримала визнання як одна з пʼяти найбезпечніших у світі за оцінками незалежних аудиторів. Із більш ніж 5 мільйонами користувачів, WhiteBIT виконує роль офіційного партнера національної збірної України з футболу, а також таких відомих футбольних клубів, як «Барселона» та «Трабзонспор». Крім того, серед установ з якими співпрацює компанія — Lifecell, FACEIT, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Міністерство закордонних справ та Міністерство цифрової трансформації України.

Окрім успіхів у бізнесі, біографія Володимира Носова свідчить про нього як про нього як відомого благодійника і мецената, а також як інвестора футбольного клубу «Металіст 1925». Володимир Носов WhiteBIT власник глибоко переконаний, що криптовалюти та блокчейн-технології є ключем до початку розв’язання проблем сучасної економіки, завдяки принципам прозорості, незалежності та децентралізації. Його шлях від роботи у сфері дистрибуції до створення провідної криптобіржі відображає його візіонерство та непохитну віру в силу інновацій.

Етапи створення компанії та екосистема WhiteBIT

Біографія Володимира Носова з 2018 року повʼязана з WhiteBIT. Криптовалютна біржа WhiteBIT розпочала свій шлях 19 листопада 2018 року. Ця дата стала відправною точкою для трансформації від перспективного стартапу до однієї з найбільших та найвпливовіших компаній у сфері криптоіндустрії у Європі. З початку моменту заснування компанія пройшла низку ключових етапів розвитку, що сформували її сучасну екосистему та закріпили позиції на світовому ринку.

Уже менше ніж за рік після запуску, в серпні 2019 року, на біржі WhiteBIT було впроваджено перевірку адрес на відповідність вимогам AML (Anti-Money Laundering). Ця функція дозволила користувачам перевіряти криптовалютні адреси на причетність до відмивання грошей, підвищуючи рівень безпеки та довіри до криптобіржі. Одночасно з цим було представлено інструмент для пасивного заробітку на криптовалюті — WhiteBIT Earn, який надає можливість клієнтам біржі отримувати стабільний дохід від своїх цифрових активів без необхідності активних торгів.

До кінця 2019 року криптобіржа WhiteBIT значно розширила свої можливості, додавши перші торгові пари з українською гривнею. Це стало важливим кроком для українських користувачів, які отримали змогу торгувати криптою у найпопулярніших парах, спрощуючи процес взаємодії з криптовалютами та знижуючи витрати на конвертацію.

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У середині 2020 року криптобіржа WhiteBIT зробила черговий прорив, запустивши маржинальну торгівлю. Ця функція надала трейдерам можливість торгувати з кредитним плечем, збільшуючи потенціал прибутку та розширюючи стратегії торгів. Того ж року екосистема WhiteBIT поповнилася новим продуктом — WhiteSwap. Це децентралізована біржа, яка працює на базі блокчейнів Ethereum і Tron, відкриваючи доступ до світу децентралізованих фінансів (DeFi) та надаючи користувачам біржі більше свободи і контролю над своїми активами.

Ключовою подією 2021 року став запуск сервісу криптоеквайрингу Whitepay. Цей інноваційний сервіс пропонує широкий спектр можливостей: від POS-терміналів для приймання платежів у криптовалюті від клієнтів до швидкої обробки транзакцій та можливості отримувати пожертви в криптовалюті. Завдяки Whitepay, компанія ініціювала криптофандрайзингову кампанію на підтримку України, створивши платформу для збору криптопожертвувань на важливі соціальні та гуманітарні проєкти.

Протягом 2022 року криптобіржа WhiteBIT продовжила глобальну експансію, почавши активну роботу з турецьким ринком. Додавання турецької ліри на біржу та відкриття нових торгових пар залучили значну кількість нових користувачів біржі з Туреччини. У червні 2022 року платформа представила торгівлю безстроковими ф’ючерсними контрактами, надаючи трейдерам додаткові інструменти для управління ризиками та реалізації складних торгових стратегій на біржі.

У серпні 2022 року було запущено картки WhiteEX — фізичні картки, що дозволяють зручно та швидко вносити кошти на баланс криптобіржі. Цей продукт підвищив зручність використання платформи, спростивши процес поповнення рахунку. Водночас на ринку з’явилася власна монета компанії — WhiteBIT Coin (WBT). Ця монета об’єднала усю екосистему WhiteBIT, надаючи його власникам ряд привілеїв та відкриваючи нові можливості в рамках платформи.

Серед інших важливих оновлень 2022 року слід відзначити впровадження можливості вносити кошти на баланс біржі за допомогою банківського переказу, а також виводити долари та євро на банківські картки Visa/Mastercard. Поява фіатних шлюзів для EUR і USD значно спростила фінансові операції та підвищила привабливість біржі для користувачів з різних країн.

2023 рік став не менш значущим для розвитку WhiteBIT. У серпні було запущено власний блокчейн — Whitechain, який розширив функціональність екосистеми та відкрив нові перспективи для розробки децентралізованих додатків та сервісів. Серед важливих оновлень також варто відзначити додавання на біржу грузинського ларі та відкриття нових торгових пар, що свідчить про подальше розширення на міжнародних ринках.

Компанія збільшила кредитне плече для ф’ючерсної торгівлі до 50х і 100х, надаючи трейдерам більше можливостей для реалізації агресивних торгових стратегій. Крім того, було впроваджено можливість вносити кошти в євро, доларах США та злотих за допомогою Apple Pay і Google Pay, що зробило процес поповнення рахунку ще більш зручним та швидким.

У березні 2023 року було випущено останню партію заблокованих токенів WBT, завершивши етап їх розповсюдження та закріпивши позиції монети на криптовалютному ринку. У цей же період криптобіржа WhiteBIT перетворилася на офіційного криптовалютного партнера збірної України з футболу, підкреслюючи свою відданість національним проєктам та підтримці спорту.

Попри свою спеціалізацію у сфері криптовалют, компанія також активно розвиває розважальні інформаційні продукти. У липні 2020 року стартувало перше у світі розважальне шоу про криптовалюту, нині — «ВуНі». Цей проект спрямований на популяризацію криптовалют та блокчейн-технологій, роблячи їх більш доступними та зрозумілими для широкої аудиторії України та світу.

Від моменту свого заснування WhiteBIT пройшла винятковий шлях розвитку, перетворившись з молодого стартапу на провідну криптовалютну платформу з розгалуженою екосистемою продуктів та послуг. Постійне впровадження інновацій, діяльність з розширення функціональності та орієнтація на потреби клієнтів дозволяють компанії залишатися на передовій криптовалютної індустрії та формувати її майбутнє.

Як з’явилася ідея займатися криптовалютним бізнесом

Інновації завжди були в центрі його інтересів. Засновник WhiteBIT захоплювався технологіями та уважно стежив за розвитком технологічних компаній. Його мрія полягала в тому, щоб будувати бізнес на передовій інноваційного технологічного розвитку. Саме тому, коли засновник Володимир Носов вперше почув про блокчейн і майнінг, це викликало в нього неймовірний інтерес.

Пригадує, як на одній із зустрічей з друзями він вперше почув терміни «ферма», «біткоїн», «майнінг». На той момент ці слова були для нього абсолютно незрозумілими. Проте саме ця невідомість і зацікавила його. Він відчув, що якщо ця тема є настільки інноваційною та вже досить розвиненою, то це варте глибшого вивчення.

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Носов Володимир Володимирович почав активно читати та досліджувати все, що стосувалося блокчейну та криптовалют. Чим більше він занурювався в цю діяльність та сферу, тим більше розумів її потенціал. Блокчейн і криптовалюти здавалися йому логічним наступним кроком у розвитку фінансового сектору. Він розумів, що ця індустрія має фундаментальну базу та може кардинально змінити світ.

З кожним днем його зацікавленість зростала, і Володимир Носов WhiteBIT власник почав робити перші кроки в цій сфері. Згодом це переросло у повноцінний бізнес у криптоіндустрії. Для нього було важливо бути причетним до цього інноваційного руху та робити свій внесок у його розвиток.

Сьогодні ми перебуваємо на перехресті двох світів: традиційних фіатних валют і цифрових активів. Багато людей, які активно користуються фіатними грошима, одночасно мають кошти на криптогаманцях і здійснюють операції з криптовалютою. Хоча для багатьох цифрові активи досі здаються чимось незрозумілим, ситуація поступово змінюється. З часом до крипторинку долучається все більше людей.

Носов Володимир Володимирович пригадує, як колись люди не могли уявити, що зможуть купувати взуття в Інтернеті або витрачати кошти на онлайн-рекламу. Схожі процеси відбуваються і з криптовалютою. Все нове спочатку здається незрозумілим, але з часом стає невід’ємною частиною життя.

Носов Володимир Володимирович не вважає себе новатором чи авантюристом у цій сфері. Ті, хто займається криптовалютою в період з 2012 по 2014 рік, коли інформації було дуже мало, дійсно були новачками. У 2017 році, коли він активно заглибився в цю індустрію, вже було багато доступної інформації, і значна кількість людей цим займалася. Проте для нього це було усвідомлене рішення, засноване на розумінні того, що криптовалюта — це історія про майбутнє, і він стає одним з перших засновників криптобізнесу в Україні.

Вибір займатися криптобізнесом став для нього природним продовженням його прагнень до інновацій та технологічного розвитку. Він вбачав у цьому можливість бути частиною змін, які відбуваються у світі, і сприяти розвитку фінансових технологій, що можуть зробити життя людей кращим.

Перші кроки в інвестуванні в криптовалюту

Першою криптовалютою, яку Носов Володимир Володимирович придбав, була Ripple, один із відомих альткоїнів. Він купив її з цікавості, бажаючи спробувати щось нове та ознайомитися з цифровими активами. Ця покупка не була серйозною інвестицією, а скоріше експериментом для розуміння механізмів роботи крипторинку.

Перший біткоїн він придбав у той час, коли його вартість становила менш як 3 тисяч доларів. З 2017 року він продовжував інвестувати в криптовалюту і не продавав свої цифрові активи. Більшість своїх коштів Носов Володимир Володимирович зберігає саме в криптовалюті, вірячи в її довгостроковий потенціал та перспективи зростання.

Коли ціна біткоїна досягла 70 тисяч доларів, Носов Володимир Володимирович утримався від покупок. Найдорожчий біткоїн, який він придбав, коштував до 39-40 тисяч доларів під час торгів. Він обирав моменти для інвестицій, коли вважав ціну більш привабливою, що дозволило йому сформувати значний портфель, що включає цифрові активи.

Про втрати через відключення російського ринку

На початку 2022 року близько 30% користувачів на криптобіржі WhiteBIT були з Російської Федерації. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну наприкінці лютого 2022 року, компанія прийняла принципове рішення припинити роботу з російським ринком.

У перший день війни криптобіржа WhiteBIT заблокувала акаунти всіх користувачів громадянство яких — РФ, відключила всі торгові пари з російським рублем та вимкнула можливість депонування рубля. Також було заблоковано можливість користувачам з РФ підключатися з інших IP-адрес. Фактично, всі інструменти, які могли бути використані для фінансових операцій з боку користувачів, які мають російська громадянство, були заблоковані.

Компанія дала можливість російським користувачам переказати свої кошти на інші біржі та продовжити обслуговуватися там. Технічно це не було складно здійснити завдяки сильній технічній команді, яка оперативно впоралася із завданням.

CEO біржі WhiteBIT, Володимир Носов WhiteBIT власник у своєму інтерв’ю зазначив: «У цьому питанні часто спекулюють. Щоб не дати обходити санкції, потрібно зробити три основні кроки. Їх уже зробили ми, інші платформи теж можуть це зробити. Перше, ми відключили всі шлюзи, за допомогою яких можна зробити депозит у рублях і виводити кошти. Друге — відключили всі пари для торгів з рублем. Третє — виключили можливість реєстрації для клієнтів-росіян, як за KYC, так і за IP-адресами. Після цих кроків можна посилювати політику AML, але вони надважливі для початку. У випадку біржі WhiteBIT — компанія й раніше виконувала всі норми AML-комплаєнсу для клієнтів, щоб запобігти сумнівним операціям із криптовалютою чи фіатними грошима», каже в інтервʼю Володимир Носов Форбс.

Блокування транзакцій російських громадян — наша принципова позиція від початку російського вторгнення. Є ще декілька платформ, які це роблять, як згадує Володимир Носов Форбс.

Через відмову від роботи з російським ринком компанії довелося диверсифікувати бізнес і знаходити нові рішення для подальшого розвитку. У 2022 році було запущено чимало нових продуктів, проєктів та партнерств, що дозволило біржі WhiteBIT не тільки зберегти позиції на ринку, але й зміцнити їх, як стверджує Володимир Носов Форбс.

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Про Харків

Через війну більшість команди біржі WhiteBIT була релокована в більш безпечні місця: в інші міста та в інші офіси компанії.

Проте для нього Харків завжди залишиться найкращим місцем для життя з багатьох причин, розповідає Володимир Носов. І не лише тому, що він там народився і прожив більшу частину свого життя. Саме в Харкові зібрано все найкраще для нього — це його місця сили, де він отримує натхнення; його улюблені провулки та кав’ярні. Він впевнений, що коли війна закінчиться, Володимир Носов статки ще більшою мірою спрямовуватиме на відновлення Харкова. Вони повернуться туди з потужним міжнародним менеджментом і міжнародними практиками, які напрацювали, щоб розгорнути та продовжити їх у рідному місті, як стверджує Володимир Носов.

Про перший мільйон

Володимир Носов WhiteBIT власник заробив свій перший мільйон — цей момент відбувся у його житті, але не став для нього чимось значущим. Володимир Носов статки ніколи не міряв у грошовому еквіваленті, не мріяв про гроші; його мрією було мати можливість змінити щось на краще навколо себе, як каже Володимир Носов. Коли Володимир Носов WhiteBIT власник робить позитивні зміни, його серце наповнюється радістю. Але коли просто змінюються цифри на банківському рахунку, це не викликає в нього особливих емоцій, адже Володимир Носов статки спрямовує на благодійність.

В інтервю Володимир Носов Форбс каже, що «ми купуємо броньовані автомобілі, тому що закриваємо гарячі напрямки. Наприклад, ми допомагаємо «Білим Янголам», які вивозять людей з фронтових територій. Там не вийде доїхати звичайним авто, навіть броньовані жахливо обстрілюють. Там, де немає часу на те, щоб розхитуватися або тижнями збирати на щось».

«Ми також забезпечуємо продуктовими наборами громадян у прифронтових зонах. Це складний напрям, тому що не дуже багато волонтерів можуть доїхати, постійний дефіцит у продуктах, мийних засобах тощо», як згадує Володимир Носов Форбс.

Володимир Носов Форбс розповідає «що також почали нашу програму допомоги онкохворим дітям, це третій напрям. Іще один, освітній напрям, стосується відновлення корпусу ІТ-факультету Києво-Могилянської академії та запуску магістерської сертифікатної програми «Блокчейн технології».

Для нього гроші — це інструмент, за допомогою якого Володимир Носов WhiteBIT власник може масштабувати бізнес і допомагати іншим. Володимир Носов статки не вважає ціллю; вони є засобом досягнення більших змін. У інтервʼю Володимир Носов Форбс вважає, що справжнє задоволення приносить можливість впливати на світ і робити його кращим, а не просто накопичувати багатство.

Про особливості старту біржі WhiteBIT

WhiteBIT розпочинала свій бізнес на так званому «ведмежому ринку», тобто в період спаду ринку криптовалют. У 2018 році в суспільстві переважало апатичне ставлення до крипти, як згадує Володимир Носов. Перша хвиля інтересу серед роздрібних інвесторів змінилася хвилею розчарування. Саме на тлі такого настрою і в таких непростих умовах компанія почала працювати на цьому складному ринку. Проте ці обставини допомогли їй краще сконцентруватися та максимально ефективно використовувати всі інструменти, які були доступні на той момент.

Запускати технологічний бізнес у Харкові було нелегко. Коли починаєш технологічний стартап у цьому місті, не завжди вдається «зірвати зірки з неба», розповідає Володимир Носов. В очах багатьох партнерів та потенційних інвесторів засновник часто виглядав як мрійник. Проте це не зупинило команду біржі WhiteBIT.

Зростаючи та будуючи свої продукти й економіку підприємства на ведмежому ринку, Володимир Носов статки направляє на розвиток, і компанія загартувалася і змогла зробити все правильно. Вони постійно запускали нові продукти, інтегрували рішення для торгів, які дозволяли монетизувати та створювати додаткову вартість своїх послуг на ринку. Ці складні умови лише зміцнили їхню рішучість і допомогли закласти міцний фундамент для майбутнього успіху, як каже Володимир Носов.

Партнерства компанії

З квітня 2022 року, в рамках співпраці з Міністерством закордонних справ, керівництво біржі, Володимир Носов WhiteBIT власник забезпечив підтримку інклюзивної ініціативи для українців з вадами слуху в Європі. Компанія забезпечила цілодобовий кол-центр та чат-бот для надання консультацій українцям по всьому світу. Також було передано сім комплектів спеціалізованих технічних засобів для екстреної допомоги українцям за кордоном, тож ми з впевненістю можемо сказати, що Володимир Носов статки виділяє на допомогу Україні.

У межах спільного з Міністерством цифрової трансформації був запущений безплатний освітній проект «Криптограмотність та блокчейн» на порталі Дія.Освіта навчання пройшли понад 18 тисяч українців. У 2023 році в Національний університет «Києво-Могилянська академія» розпочав першу магістерську сертифікатну програму «Блокчейн-технології» за підтримки біржі WhiteBIT. Крім того, компанія долучилася до реконструкції та технічного оснащення одного з навчальних корпусів НаУКМА — Братських келій, де розташований факультет інформатики одного з найдавніших ВНЗ в Україні.

У вересні 2022 року за ініціативою Володимира Носова WhiteBIT стала офіційним партнером Валенсійського півмарафону Valencia Half Marathon Trinidad Alfonso Zurich. Крім того, компанія стала партнером DreamHack — фестивалю відеоігор і цифрових розваг, спрямованого на навчання геймерської спільноти у сфері криптовалют. У грудні 2022 року компанія бере на себе роль офіційного криптопартнера футбольного клубу «Барселона», і демонструє доступність криптовалют спільноті футбольних уболівальників. До червня 2025 року WhiteBIT буде виступати офіційним глобальним партнером основних чоловічої та жіночої команд клубу, екосистеми indoor sports (баскетбол, футзал, гандбол та хокей на роликах), команди Barça eSport та кіберспортивного простору Barça Innovation Hub.

Стосовно інших активностей цього року, компанія не лише активно розвивала свою продуктову лінійку, але й розширювала партнерства та співпрацю в Україні та за її межами. Зокрема, восени WhiteBIT розпочала співпрацю з турецьким футбольним клубом Trabzonspor, ставши його офіційним криптопартнером. Всього через місяць WhiteBIT перетворилися на офіційного криптовалютного партнера футбольного клубу «Барселона».

Однак не лише футбол привернув увагу компанії. Як соціально відповідальний бізнес, криптобіржа також зосередилася на розвитку освітніх ініціатив. З огляду на це, було укладено партнерство з таким видатним ВНЗ як Національний університет «Києво-Могилянська академія», ділиться Володимир Носов Форбс.

Не менш значущим у 2022 році стало партнерство з мобільним оператором lifecell. Було запущено USSD-меню, яке дозволяє здійснювати операції на біржі без підключення до Інтернету. Також цього року WhiteBIT приєдналася до спільноти CS, взявши участь у їхніх кібертурнірах разом із провідною кіберспортивною платформою FACEIT.

WhiteBIT і соціальна активність

Участь у соціальних проєктах — це також важлива діяльність компанії. Біржі WhiteBIT властиво активно підтримувати ініціативи, пов’язані з розвитком блокчейн-освіти, цифровізації та благодійності в Україні — компанія та Володимир Носов статки та кошти з власних ресурсів передають на допомогу цивільним та армії. За допомогою цих ресурсів та спеціалістів платформи проводяться заходи для популяризації новітніх технологій серед молоді та підприємців. Національний університет «Києво-Могилянська академія» запустив першу в Україні та у світі магістерську програму «Блокчейн-технології» за підтримки біржі WhiteBIT, як згадує Володимир Носов Форбс.

Проект також має численні партнерства з провідними компаніями та організаціями. Це не лише спортивні клуби, як-от «Барселона» та «Трабзонспор», а й співпраця з урядовим сектором – з Міністерством цифрової трансформації України та МЗС у підтримці ініціатив для українців за кордоном, Володимир Носов статки виділяє з прибутку біржі.

На сьогодні криптобіржа продовжує розширювати свою присутність в Україні та на глобальному ринку, залучаючи нових партнерів і клієнтів з усього світу. Сам Володимир Носов WhiteBIT власник та як керівник займається стратегічним розвитком компаній та залученням інвестицій, за допомогою чого криптобіржа постійно зростає та конкурує з найсильнішими гравцями галузі.

Володимир Носов статки

Нині проект біржі WhiteBIT продовжує залишатися одним із провідних гравців на світовому ринку криптовалют завдяки злагодженій роботі команди та стратегіям, які впроваджує засновник та керівник Володимир Носов WhiteBIT власник.

Громадянство Володимира — українське, і він продовжує активно працювати на благо розвитку блокчейн-індустрії в Україні та за її межами. Володимир Носов статки спрямовує на розвиток екосистеми біржі також. Серед ключових показників, що забезпечили біржу успіхом — постійне зростання кількості клієнтів, ресурсів, обсягу торгів та впровадження нових технологій, що робить WhiteBIT одним з лідерів у сфері цифрових активів.

Володимир Носов WhiteBIT власник є гарним прикладом для нової хвилі молодих інноваторів як в Україні, так і у світі. Носов Володимир Володимирович також отримав визнання як один із найуспішніших засновників криптобізнесу в Україні та яскравий лідер у сфері цифрових технологій.

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