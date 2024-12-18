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WhiteBIT запустила функцію QuickSend для миттєвих транзакцій

18.12.2024 18:50
Дарія Шуть
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Нова функція WhiteBIT дозволяє здійснювати миттєві перекази лише за нікнеймом користувача

WhiteBIT запустила функцію QuickSend для миттєвих транзакцій

Фото: freepik.com

Найбільша криптовалютна біржа Європи WhiteBIT оголосила про запуск нової функції QuickSend, за допомогою якої можна швидко здійснювати транзакції криптовалюти між користувачами платформи. Для переказу коштів достатньо лише вказати нікнейм отримувача.

QuickSend є безоплатною та не стягує комісій за перекази. Користувачі також можуть додавати персональні повідомлення до своїх транзакцій. Функція стане у пригоді як активним користувачам, які потребують швидких транзакцій у повсякденному житті, так і для міжнародних платежів, оскільки є економічно вигідною.

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Ще однією перевагою QuickSend є чат. Вся історія транзакцій та спілкування зберігається у вигляді листування між відправником та отримувачем, що забезпечує простий доступ до інформації та контроль над фінансами.

Також WhiteBIT першою серед криптобірж впровадила інтерактивну функцію Shake-to-Send у своєму мобільному застосунку. Завдяки їй користувачі можуть просто потрясти свої телефони для активації транзакції. Функція працює в радіусі 30 метрів.

Нагадаємо, WhiteBIT, одна з найбільших європейських криптовалютних бірж, у партнерстві з платіжною системою Visa представила першу дебетову картку, яка дозволяє здійснювати криптовалютні транзакції з кешбеком.

Дебетова картка Visa WhiteBIT Nova дозволяє використовувати цифрові активи для повсякденних витрат і отримувати винагороди. Вона розроблена для зручного використання криптовалют у повсякденному житті.

Картка WhiteBIT Nova підтримує інтеграцію з Apple Pay, що забезпечує зручні та безпечні безконтактні платежі за допомогою криптовалюти. Вона доступна для резидентів ЄС і налаштовується через платформу WhiteBIT.

Також ми писали, що Visa та Coinbase запустять миттєві криптоплатежі за допомогою карток. Користувачі Visa незабаром зможуть миттєво поповнювати та знімати кошти зі своїх рахунків на криптовалютній біржі Coinbase.

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Рубрики: ГрошіКомпаніїКриптовалютиСвітНовини
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