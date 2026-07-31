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Мережі Ethereum виповнилося 11 років

31.07.2026 11:40
Ольга Деркач

30 липня Ethereum відзначив 11 років із моменту запуску генезис-блоку. За цей час мережа пройшла шлях від експериментальної платформи для смартконтрактів до однієї з головних інфраструктур крипторинку. Проте чергову річницю вона зустріла на тлі разючого контрасту: технологічні показники продовжують зростати, тоді як ціна ETH залишається під сильним тиском

Мережі виповнилося Ethereum 11 років

Фото: magnific.com/fabrikasimf

Сьогодні ліміт газу в Ethereum становить 60 млн — удвічі більше, ніж два роки тому. Близько 95% транзакцій уже проходять через ролапи — рішення другого рівня, які допомагають розвантажувати основну мережу та знижувати витрати користувачів.

У день річниці блоки Ethereum містили в середньому близько 229 транзакцій, а пропускна здатність базового рівня становила майже 21 операцію за секунду. Мережа була завантажена приблизно на 55%, а базова комісія трималася поблизу 5,3 gwei.

За даними Etherscan, звичайний переказ ETH коштував близько $0,20, переказ токенів стандарту ERC-20 — $0,52, а обмін токенів — приблизно $3,79.

Паралельно Ethereum зміцнює свої позиції на традиційному фінансовому ринку. Morgan Stanley запустив у США біржовий продукт на базі ETH із комісією 0,14%, який спрямовує у стейкінг від 50% до 80% активів і передає отримані винагороди інвесторам. BlackRock також застосовує стейкінг у своєму фонді ETHB — уперше для власного криптовалютного продукту.

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У 2026 році розробники Ethereum зосередилися на трьох напрямах: масштабуванні, покращенні користувацького досвіду та зміцненні базового рівня мережі. Дорожня карта передбачає підвищення ліміту газу до понад 100 млн на блок, а також підготовку протоколу до потенційних постквантових загроз.

Однак попри технічний прогрес, для нативного токена мережі рік виявився болючим. 30 липня ETH торгувався поблизу $1920 — на 49% дешевше, ніж роком раніше, і на 61% нижче за рекордні $4946, зафіксовані 24 серпня 2025 року. Ринкова капіталізація Ethereum становила $231 млрд, що дозволяло активу зберігати друге місце після Біткоїна.

Неспокійно було й усередині Ethereum Foundation. Організацію залишили близько 54 співробітників — майже п’ята частина команди. За п’ять місяців фонд також втратив двох співвиконавчих директорів: Томаша Станьчака та Сяо-Вей Ван. Після реорганізації роботу розподілили між кількома ключовими напрямами, а в правлінні залишилися Віталік Бутерін, Патрік Шторхенеггер та Ая Міягучі.

Одинадцята річниця Ethereum показала головний парадокс проєкту: мережа стає швидшою, дешевшою та ближчою до великого капіталу, але ринок поки не готовий оцінити цей прогрес так само високо. Утім, історія Ethereum неодноразово доводила, що найважливіші зміни відбуваються не тоді, коли ціна б’є рекорди, а тоді, коли інфраструктура непомітно готується до наступного великого циклу.

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Джерела: CryptoPotato.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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