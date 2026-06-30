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Де у ЄС українці заробляють найбільше — рейтинг

30.06.2026 11:50
Микола Деркач

Розмір зарплати в країнах Європейського Союзу суттєво відрізняється навіть після сплати податків та соціальних внесків

Де у ЄС українці заробляють найбільше — рейтинг

Фото: magnific.com

Нові дані Eurostat показують, де працівники отримують найвищий чистий дохід, а також як змінюється рейтинг, якщо врахувати вартість життя.

Працівник із середньою зарплатою в Люксембурзі отримує «на руки» понад €54 тис. на рік — це найвищий показник серед країн ЄС. Водночас в Угорщині чистий річний дохід становить лише €12 967. Таким чином, різниця між країнами перевищує чотири рази.

За даними Eurostat, середній чистий річний дохід самотнього працівника без дітей у ЄС у 2025 році становив €26 929.

Після Люксембургу найбільші зарплати (річні) після сплати податків отримують працівники в:

  • Ірландії — €44 263;
  • Данії — €41 981;
  • Нідерландах — €36 837;
  • Бельгії — €34 642;
  • Швеції — €34 624;
  • Фінляндії — €33 641;
  • Німеччині — €31 000;
  • Франції — €30 832.

Іспанія (€25 263) та Італія (€24 471) залишаються нижче середнього показника по ЄС.

Де у ЄС українці заробляють найбільше — рейтинг

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Найнижчі чисті доходи серед держав Євросоюзу зафіксовані в Угорщині, Румунії (€13 233), Греції (€15 050), Словаччині (€15 686) та Польщі (€16 163). Також менше ніж €20 тис. на рік отримують працівники в Латвії, Хорватії, Литві, Чехії та Португалії.

Водночас номінальні зарплати не завжди відображають реальний рівень добробуту. Якщо врахувати купівельну спроможність (PPS), розрив між найбагатшими та найбіднішими країнами скорочується з 4,2 до 2,3 раза. Це пояснюється тим, що в країнах Центральної та Східної Європи нижчі ціни частково компенсують менші доходи.

Де у ЄС українці заробляють найбільше — рейтинг

Після такого перерахунку Греція опускається на останнє місце в ЄС, тоді як Румунія та Польща суттєво покращують свої позиції. Іспанія випереджає Францію та майже зрівнюється з Німеччиною за рівнем реальної купівельної спроможності доходів.

Дослідження також показало, що сімейний стан істотно впливає на розмір чистих доходів. Найщедрішу підтримку сім’ям із двома дітьми надає Німеччина: чистий дохід родини з одним працюючим там на 53% вищий, ніж у самотнього працівника. Високі сімейні пільги також діють у Польщі, Бельгії та Австрії.

Редакція PSM звертає увагу, що наведений рейтинг відображає чисті доходи після сплати податків і соціальних внесків. Для українців, які планують працевлаштування за кордоном, важливо враховувати не лише розмір зарплати, а й вартість життя, систему оподаткування та соціальні виплати в конкретній країні.

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Рубрики: ГрошіЄвропаЄвросоюзСвітНовини
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