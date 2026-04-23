Продаж PINBank: як працює модель sale of business і чому це важливо для України

Продаж PINBank польському фінтеху ZEN.com став однією з найбільш показових угод у банківському секторі України за останні роки. Йдеться не просто про зміну власника — ця історія демонструє новий підхід держави до врегулювання банківських криз і задає орієнтир для майбутніх кейсів.

Ключовий момент — обрана модель угоди. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснив продаж банку через механізм sale of business, тобто продажу установи як цілісного бізнесу.

Журналісти PaySpace Magazine Анна Алтухова та Микола Деркач проаналізували ключові заяви учасників брифінгу та сформували висновки — про нову модель врегулювання банків, стратегію ZEN в Україні та вплив цієї угоди на ринок

Передісторія продажу

Перед угодою банк пройшов класичну для кризових установ процедуру.

У лютому 2026 року Національний банк визнав PINBank неплатоспроможним через проблеми з капіталом і ризикову діяльність. Одразу після цього Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію.

Цей етап потрібен для стабілізації банку, оцінки його стану та підготовки до подальшого врегулювання.

Далі Фонд запустив процес пошуку інвестора. Було обрано відкриту модель конкурсу, в рамках якої розглядалися різні варіанти — від ліквідації до передачі активів.

У підсумку ще на цьому етапі було визначено ключове рішення: банк виводитимуть з ринку через продаж інвестору як цілісного бізнесу.

Після завершення угоди тимчасову адміністрацію було припинено — банк фактично перейшов під контроль нового власника.

Нагадаємо, що конкурс у рамках продажу відбувся 31 березня. У відборі брали участь два претенденти. Асвіо банк планував придбати активи та зобов’язання установи, тоді як Zen.com запропонував викуп усіх акцій. У підсумку саме польський стартап отримав контроль над 100% банку.

Що таке sale of business і чим він відрізняється

У практиці врегулювання проблемних банків зазвичай застосовують три базові моделі: ліквідацію з продажем активів, передачу активів і зобов’язань іншій установі або створення перехідного банку.

Модель sale of business відрізняється тим, що банк не розбирають на частини.

«Логіка цього інструменту полягає в тому, що банк передається інвестору як функціонуюча система — разом із клієнтами, інфраструктурою та операційними процесами», — пояснювали у Фонді під час брифінгу.

Фактично інвестор отримує не набір активів, а вже працюючий бізнес, який можна швидко інтегрувати у власну екосистему.

Чому обрали саме цю модель

Вибір на користь sale of business був прагматичним.

У Фонді прямо вказують, що така модель дозволяє:

уникнути складного і тривалого процесу розподілу активів і зобов’язань;

суттєво знизити витрати на врегулювання;

зберегти операційну безперервність банку;

підвищити інвестиційну привабливість об’єкта.

«Ми продаємо банк цілком і таким чином мінімізуємо витрати», — зазначають у Фонді.

Для держави це критично важливо, адже кожен кейс ліквідації банку традиційно означає значні витрати.

Вигоди для всіх сторін

Обрана модель вирівнює інтереси трьох ключових сторін — держави, інвестора та клієнтів.

Для Фонду це означає швидший вихід із проблемного активу та менше навантаження на систему гарантування.

Для інвестора — можливість отримати готову інфраструктуру.

«Для інвестора це готовий бізнес, а не набір активів», — підкреслюють учасники угоди.

Для клієнтів — мінімальні зміни в обслуговуванні.

«Рахунки продовжують функціонувати майже без перерви», — зазначалося під час брифінгу.

Цей фактор критичний для довіри до банківської системи, яка в минулому переживала хвилі банкрутств.

Міжнародний контекст

У Фонді апелюють до міжнародного досвіду, де sale of business уже давно використовується як один із найефективніших інструментів врегулювання.

«Останні міжнародні кейси демонструють правильність таких підходів. Це найефективніший механізм врегулювання», — зазначають у ФГВФО.

Подібні моделі активно застосовувалися в ЄС і США, особливо під час фінансових криз, коли важливо було зберегти стабільність системи та доступ клієнтів до коштів.

Сигнал для ринку

Продаж PINBank має і символічний вимір. Банк, який раніше асоціювався з російським капіталом, переходить під контроль європейського фінтех-гравця. Це відображає ширший зсув у фінансовій системі країни.

«Раніше напрямок був пов’язаний із росією. Сьогодні — це ЄС», — підкреслюють учасники ринку.

Фактично мова йде про зміну геоекономічного вектора розвитку банківського сектору.

Фінансові параметри угоди

За даними брифінгу:

сума угоди становила близько 175 млн грн;

банк обслуговував понад 5 000 клієнтів;

100% вкладів залишаються гарантованими.

Ці параметри демонструють, що навіть невеликі банки можуть бути цікавими інвесторам за умови правильної моделі продажу.

Що це означає для майбутніх угод

Продаж PINBank фактично виступає тестовим кейсом для нової моделі врегулювання банків.

Якщо підхід покаже ефективність, він може стати стандартом для наступних угод із проблемними установами.

Для ринку це означає:

швидші угоди без затяжних ліквідацій;

більший інтерес іноземних інвесторів;

більш передбачувану модель роботи з банківськими кризами.

У підсумку кейс PINBank виходить далеко за межі однієї угоди — він формує нову логіку трансформації банківського сектору України.

ZEN.com в Україні: стратегія, технології та нова конкуренція на банківському ринку

Вхід польського фінтеху ZEN.com через купівлю PINBank — це не просто інвестиція в окрему установу, а частина ширшої стратегії розширення на нові ринки. Україна в цьому контексті розглядається як перспективний напрям із високим потенціалом цифрового банкінгу.

Під час брифінгу представники компанії прямо наголосили: це довгострокова ставка, а не спекулятивна угода.

«Це довгострокова стратегічна інвестиція», — зазначили в ZEN.com.

Покрокова стратегія входу

Інтеграція PINBank у структуру ZEN не передбачає різких змін. Компанія обрала поступову модель трансформації.

«Ми не плануємо різких рухів», — підкреслюють у ZEN.

Замість цього визначено кілька ключових етапів:

аудит банку та оцінка всіх процесів;

докапіталізація для забезпечення стабільності;

формування нової управлінської команди;

перегляд продуктів і сервісів;

подальше масштабування.

Такий підхід дозволяє мінімізувати ризики і водночас закласти основу для довгострокового розвитку.

Технологічна трансформація

Один із ключових елементів стратегії — повна технологічна перебудова банку.

«Банк пройде технологічну трансформацію для інтеграції з платформою ZEN», — зазначають у компанії.

Йдеться не просто про оновлення ІТ-систем, а про інтеграцію в єдину цифрову екосистему, яка вже працює на інших ринках.

Ціль — створити уніфікований продукт.

«Ми хочемо, щоб клієнт отримував однаковий сервіс у будь-якій країні», — пояснюють у ZEN.

Це означає стандартизацію UX, продуктів і фінансових інструментів незалежно від географії.

Цифрова модель без відділень

ZEN.com робить ставку на повністю цифровий банкінг.

«У Польщі у нас взагалі немає відділень — і це працює», — зазначають у компанії.

Ця модель може бути частково перенесена і в Україну.

Для ринку це означає:

зниження операційних витрат;

швидший запуск продуктів;

більший фокус на мобільних сервісах.

Водночас повний перехід до моделі без відділень в Україні може бути поступовим — через специфіку клієнтської поведінки.

Роль у відновленні України

Окремий акцент ZEN робить на потенційній участі у післявоєнному відновленні економіки.

«Ми будемо брати участь у відновленні через фінансові потоки», — заявили представники компанії.

Йдеться передусім про:

обслуговування міжнародних платежів;

роботу з бізнесом і транскордонними операціями;

інтеграцію у фінансову інфраструктуру ЄС.

Це позиціонує ZEN не лише як банк, а як інфраструктурного гравця.

Як ZEN бачить конкуренцію

Компанія не заявляє про агресивну конкуренцію з українськими банками.

«Ми доповнюємо ринок, а не конкуруємо напряму», — підкреслюють у ZEN.

Фокус — на таких сегментах:

цифрові сервіси;

міжнародні платежі;

e-commerce та fintech-рішення.

Це означає, що конкуренція буде швидше технологічною, ніж ціновою.

Що це означає для ринку

Вхід ZEN.com може мати кілька довгострокових ефектів:

прискорення цифровізації банківського сектору;

зростання конкуренції у fintech-сегменті;

поява нових продуктів для транскордонних операцій;

посилення інтеграції з європейським фінансовим ринком.

У поєднанні з моделлю sale of business це створює нову конфігурацію ринку: проблемні банки можуть швидше переходити до іноземних інвесторів і перетворюватися на технологічні платформи.

Висновок

Угода з PINBank і вхід ZEN.com в Україну — це не ізольований кейс, а частина більшої трансформації.

З одного боку, держава тестує нові механізми врегулювання банків. З іншого — на ринок заходять гравці з «цифровою ДНК».

У результаті формується нова модель банківської системи: більш гнучка, технологічна та інтегрована з ЄС.

