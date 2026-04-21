PINbank отримав нового власника: деталі

21.04.2026 11:20
Ольга Деркач

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) завершив тимчасову адміністрацію в PINbank після продажу банку новому інвестору. 100% акцій установи перейшли до фінтех-компанії UAB Zen.com

Рішення ухвалили 17 квітня, а вже з 18 квітня банк офіційно повернувся під контроль нового власника. Водночас припинилися повноваження тимчасової адміністрації та її керівниці Олени Павелко.

Продаж став частиною плану врегулювання неплатоспроможного банку. Після угоди ZEN.COM отримала повний контроль над установою та має відновити її фінансову стабільність.

Компанія повинна протягом місяця привести капітал і ліквідність банку у відповідність до вимог законодавства. Після цього Національний банк проведе перевірку, яка має підтвердити відновлення платоспроможності. До завершення цього процесу у банку працюватиме куратор від Фонду.

Для клієнтів зміна власника формально нічого не змінює — всі договори залишаються чинними на попередніх умовах. Однак на перехідний період діятимуть обмеження.

Протягом приблизно півтора місяця виплати коштів будуть частково обмежені. Забрати гроші можна з поточних і карткових рахунків, а також за депозитами фізосіб і ФОП, строк яких завершився до 19 лютого 2026 року.

Водночас клієнти можуть вільно користуватися коштами, що надійшли на рахунки після введення тимчасової адміністрації, зокрема здійснювати перекази.

Після того як Нацбанк підтвердить стабілізацію банку, всі обмеження мають скасувати, а виконання зобов’язань перед вкладниками та кредиторами — повністю відновити.

У Фонді також підкреслюють, що гарантії для вкладників не змінилися. Під час воєнного стану держава компенсує 100% суми вкладів разом із відсотками.

Продаж банку не впливає і на його операційну діяльність — усі укладені договори з партнерами залишаються чинними.

Фактично угода дає PINbank шанс повернутися до нормальної роботи, але ключовим буде те, чи зможе новий власник швидко виконати вимоги регулятора.

Джерело: ФГВФО.

