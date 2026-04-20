Курс долара та євро зріс до нових рівнів: чого очікувати далі

20.04.2026 14:41
Микола Деркач

Національний банк України минулого тижня послабив гривню до долара та євро, попри відсутність явних нових факторів тиску. За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, такі коливання можуть бути частиною політики «керованої гнучкості», коли регулятор балансує ринок через інтервенції

Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Про це експерт розповідає у статті.

За підсумками 13–18 квітня офіційний курс долара зріс на 1% — до 43,89 грн, євро — на 1,9% до 51,76 грн. На готівковому ринку долар додав 0,9% і сягнув 44,07 грн, а євро — 2,1% до 52,32 грн. Девальвація відбулася одночасно щодо обох валют, що може свідчити про цілеспрямовані дії регулятора.

Водночас фундаментальні фактори залишалися відносно позитивними. Серед них — перспективи розблокування фінансування ЄС, домовленості про відтермінування боргових виплат та стабільні валютні надходження наприкінці тижня. Ключовим чинником залишається дефіцит валюти, який НБУ компенсує через інтервенції.

На міжбанку пропозиція валюти скоротилася швидше, ніж попит: у середньому до $212,4 млн проти $335 млн відповідно. Це призвело до зростання дефіциту майже на 29% — до $122,4 млн на день. Водночас готівковий ринок продовжив «охолоджуватися»: попит населення на валюту знизився більш ніж на 16%, що вказує на відсутність спекулятивного попиту.

Сукупний дефіцит валюти на ринку зріс до $144 млн на день, тоді як обсяги інтервенцій НБУ збільшилися лише на 10% — до $842 млн за тиждень. За оцінками аналітика, це може свідчити як про обережне використання резервів, так і про дотримання визначеної стратегії.

На наступний тиждень очікується стабілізація курсу. Серед факторів — наближення податкового періоду, який традиційно підсилює пропозицію валюти, та стриманий попит з боку населення після святкових витрат.

У базовому сценарії готівковий долар може повернутися в діапазон 43,50–44,0 грн, а євро — 51,5–52,0 грн. Водночас загальний девальваційний тренд гривні зберігається, а його динаміка й надалі залежатиме від політики НБУ.

Курс гривні щодо іноземних валют (готівка)

За даними Національної асоціації банків України, станом на 20 квітня 2026 року курс наступний:

Національний Банк України

  • $ — 43,89
  • € — 51,76

Приватбанк

  • $ — 43,70/44,30
  • € — 51,25/52,25

Райффайзен банк

  • $ — 43,80/44,29
  • € — 51,40/52,30

Ощадбанк

  • $ —43,60/44,30
  • € — 51,40/52,40

Укргазбанк

  • $ —43,80/43,89
  • € — 51,10/52,30

Укрексімбанк

  • $ — 43,70/44,30
  • € — 51,35/52,15

ПУМБ

  • $ — 43,80/44,40
  • € — 51,80/52,.50

Нагадаємо, що раніше НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Мотор-Банк» (ЄДРПОУ 35345213) за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 6 квітня 2026 року.

