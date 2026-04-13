НБУ відкликав ліцензію та ліквідує «Мотор-Банк»

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Мотор-Банк» (ЄДРПОУ 35345213) за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 6 квітня 2026 року

Рішення прийнято відповідно до статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статті 15 Закону України «Про Національний банк України» та статті 44 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

19 лютого 2026 року Національний банк відніс АТ «Мотор-Банк до категорії неплатоспроможних через невиконання письмової вимоги регулятора щодо подання доопрацьованого плану фінансового оздоровлення протягом визначеного строку після віднесення установи до категорії проблемних.

Рішення набирає чинності з дня доведення його до відома АТ «Мотор-Банк та може бути оскаржене протягом трьох місяців із дня його оприлюднення до адміністративного суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Джерело: НБУ.