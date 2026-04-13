close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ відкликав ліцензію та ліквідує «Мотор-Банк»

13.04.2026 12:55
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Мотор-Банк» (ЄДРПОУ 35345213) за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 6 квітня 2026 року

Фото: bank.gov.ua

Рішення прийнято відповідно до статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статті 15 Закону України «Про Національний банк України» та статті 44 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

19 лютого 2026 року Національний банк відніс АТ «Мотор-Банк до категорії неплатоспроможних через невиконання письмової вимоги регулятора щодо подання доопрацьованого плану фінансового оздоровлення протягом визначеного строку після віднесення установи до категорії проблемних.

Рішення набирає чинності з дня доведення його до відома АТ «Мотор-Банк та може бути оскаржене протягом трьох місяців із дня його оприлюднення до адміністративного суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Нагадаємо, що НБУ вводить в обіг нову пам’ятну монету «Великодня радість. Писанка», що продовжує серію «Українська спадщина». Випуск приурочено до великодніх свят і водночас продовжує започатковану торік традицію — створення монет у формі писанки.

Раніше ми писали, НБУ за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в березні 2026 року застосував до одного банку та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Крім того, міжнародні резерви України cтаном на 1 квітня 2026 року за попередніми даними становили $51 998 млн (близько $52 млрд). У березні вони зменшилися на 5,0%. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті.

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.