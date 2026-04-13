Скільки українці сплатили військового збору в 2026

У січні – березні 2026 року надходження військового збору до бюджету становили 43,5 млрд грн. Це на 27,5 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Торік надійшло 34,1 млрд грн військового збору
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Лідери за обсягами надходжень:
- місто Київ – 14,2 млрд грн;
- Дніпропетровська область – 4,6 млрд грн;
- Львівська область – 3,4 млрд грн;
- Харківська область – 2,8 млрд грн.
Зростання надходжень свідчить про відповідальну позицію платників, адже військовий збір залишається одним із ключових джерел фінансової підтримки сектору безпеки і оборони.
Довідково
Ставка військового збору для фізичних осіб становить 5 % від доходу, що підлягає оподаткуванню:
- заробітна плата;
- доходи від оренди нерухомості;
- виграші;
- відсотки за банківськими депозитами;
- інші оподатковувані доходи.
Не оподатковуються військовим збором:
- соціальні виплати;
- пенсії;
- стипендії;
- доходи від облігацій внутрішньої державної позики;
- інші доходи, що не підпадають під оподаткування ПДФО.
Ставки військового збору для ФОП:
- І, ІІ та IV груп – 10 % від мінімальної заробітної плати (864,70 грн);
- ІІІ групи (юридичні та фізичні особи, що сплачують єдиний податок) – 1% від доходу за підсумками кварталу.
