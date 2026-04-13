Скільки українці сплатили військового збору в 2026

У січні – березні 2026 року надходження військового збору до бюджету становили 43,5 млрд грн. Це на 27,5 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Торік надійшло 34,1 млрд грн військового збору

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Лідери за обсягами надходжень:

місто Київ – 14,2 млрд грн;

Дніпропетровська область – 4,6 млрд грн;

Львівська область – 3,4 млрд грн;

Харківська область – 2,8 млрд грн.

Зростання надходжень свідчить про відповідальну позицію платників, адже військовий збір залишається одним із ключових джерел фінансової підтримки сектору безпеки і оборони.

Довідково

Ставка військового збору для фізичних осіб становить 5 % від доходу, що підлягає оподаткуванню:

заробітна плата;

доходи від оренди нерухомості;

виграші;

відсотки за банківськими депозитами;

інші оподатковувані доходи.

Читайте також: Як працює фінмоніторинг і чому банки блокують рахунки українців

Не оподатковуються військовим збором:

соціальні виплати;

пенсії;

стипендії;

доходи від облігацій внутрішньої державної позики;

інші доходи, що не підпадають під оподаткування ПДФО.

Ставки військового збору для ФОП:

І, ІІ та IV груп – 10 % від мінімальної заробітної плати (864,70 грн);

ІІІ групи (юридичні та фізичні особи, що сплачують єдиний податок) – 1% від доходу за підсумками кварталу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто з українських банків заробив найбільше торік — Опендатабот

Польський фінтех-стартап купує український PINbank

Частка непрацюючих кредитів у банках продовжує скорочуватися