Скільки українці сплатили військового збору в 2026

13.04.2026 10:10
Микола Деркач

У січні – березні 2026 року надходження військового збору до бюджету становили 43,5 млрд грн. Це на 27,5 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Торік надійшло 34,1 млрд грн військового збору

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Лідери за обсягами надходжень:

  • місто Київ – 14,2 млрд грн;
  • Дніпропетровська область – 4,6 млрд грн;
  • Львівська область – 3,4 млрд грн;
  • Харківська область – 2,8 млрд грн.

Зростання надходжень свідчить про відповідальну позицію платників, адже військовий збір залишається одним із ключових джерел фінансової підтримки сектору безпеки і оборони.

Довідково

Ставка військового збору для фізичних осіб становить 5 % від доходу, що підлягає оподаткуванню:

  • заробітна плата;
  • доходи від оренди нерухомості;
  • виграші;
  • відсотки за банківськими депозитами;
  • інші оподатковувані доходи.

Не оподатковуються військовим збором:

  • соціальні виплати;
  • пенсії;
  • стипендії;
  • доходи від облігацій внутрішньої державної позики;
  • інші доходи, що не підпадають під оподаткування ПДФО.

Ставки військового збору для ФОП:

  • І, ІІ та IV груп – 10 % від мінімальної заробітної плати (864,70 грн);
  • ІІІ групи (юридичні та фізичні особи, що сплачують єдиний податок) – 1% від доходу за підсумками кварталу.

