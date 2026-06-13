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У Раді готують масштабну пенсійну реформу

13.06.2026 13:00
Микола Деркач

Остаточний варіант пенсійної реформи можуть представити вже за місяць. Серед ключових пропозицій — накопичувальна система, перегляд формули нарахування пенсій та скасування спецпенсій

У Раді готують масштабну пенсійну реформу

Фото: motionarray.com, youtube.com

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Через місяць ми очікуємо на остаточний варіант пенсійної реформи. Дякую Уряду за те, що врешті почалася конкретна робота в цьому напрямі», — пояснив він.

Нардеп також висунув ряд певних вимог до нововведень, зокрема, реформа обов’язково має передбачати:

  • базову гарантовану виплату на рівні реального прожиткового мінімуму – із чітким графіком, коли це буде реалізовано;
  • професійну частину пенсій, яка має замінити кланові пенсії і залежати від рівня сплаченого ЄСВ;
  • перегляд несправедливої формули нарахування пенсії та індексації, що зараз обкрадає кожного пенсіонера;
  • введення накопичувальної частини пенсії;
  • коефіцієнт заміщення, тобто співвідношення заробітної плати і пенсії, не менше 40%;
  • рівні пенсії для мобілізованих військових і для військових за контрактом.

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«Окреме питання – законопроект №12278. Чому досі не виноситься на розгляд у другому читанні питання про скасування кланових прокурорських спецпенсій? Якщо хтось не підтримує це рішення, нехай за нього не голосує. Дайте нам, тим депутатам, які проти несправедливості пенсійного забезпечення, показати свою позицію людям», — наголосив Гетмнцев.

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Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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