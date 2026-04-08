Кого та на скільки оштрафував НБУ в березні

08.04.2026 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в березні 2026 року застосував до одного банку та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу

Заходи впливу застосовано до:

АТ «Креді Агріколь Банк» — штраф у розмірі 300 000,00 грн за порушення вимог:

  • п. 21 ч. 2 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ — невиконання рішення СУО про зупинення видаткових операцій;
  • п. 7 дод. 12 до Положення НБУ № 65 — припинення договору рахунку за наявності зупинених коштів.

ТОВ «ФК «Альянс Капітал Груп» — штраф у розмірі 1 000 000,00 грн за порушення пункту 33 розділу IV Положення НБУ № 1 щодо заборони відмовляти клієнту в обміні іноземної валюти, справжність якої підтверджена належним чином

ТОВ «ФК «Герц» — штраф у розмірі 612 000,00 грн за порушення вимог:

  • порушення вимог щодо застосування ризик-орієнтованого підходу;
  • порушення вимог щодо розробки та впровадження внутрішніх документів і процедур ПВК/ФТ;
  • порушення вимог щодо належної перевірки клієнтів;
  • порушення вимог щодо подання інформації та документів на запити НБУ;
  • порушення вимог щодо зберігання документів та інформації клієнтів.

ТОВ «ФК «Тайгер Інвест» — штраф у розмірі 400 000,00 грн за порушення порядку здійснення валютно-обмінних операцій щодо видачі готівкової іноземної валюти разом із розрахунковими документами РРО та порушення порядку здійснення валютно-обмінних операцій щодо видачі розрахункового документа РРО під час приймання/видачі готівкової іноземної валюти.

ПрАТ «УФГ» — штраф у розмірі 85 000,00 грн за невиявлення, нереєстрацію та неповідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінмоніторингую

ТОВ «УПР» — штраф у розмірі 1 700,00 грн за неподання вчасної відповіді НБУ щодо усунення порушень у сфері ПВК/ФТ.

Джерело: НБУ.

