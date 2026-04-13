BlackRock інвестував сотні мільйонів доларів у Біткоїн та Ефір

BlackRock (BLK) протягом минулого тижня активізував закупівлі криптовалют через свої два спотові біржові фонди (ETF)

Так, протягом минулого тижня найбільший у світі керуючий активами з понад $11 трлн під управлінням інвестував $589,16 млн у Біткоїн та Ethereum. Фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) зафіксував чистий приплив коштів на рівні $474,50 млн за цей період — це приблизно на 2 794% більше порівняно з $16,38 млн тижнем раніше, згідно з даними SoSoValue.

За чотири дні інвестори також додали $114,66 млн чистого капіталу до фонду iShares Ethereum Trust (ETHA). Таким чином, ETHA може завершити період відтоку коштів після трьох тижнів поспіль із сукупним відпливом близько $418,69 млн, що завершилися 2 квітня.

На момент написання матеріалу BlackRock контролює активи на суму $63,55 млрд у фондах ETHA та IBIT, що робить компанію найбільшим емітентом спотових крипто-ETF.

BlackRock робить ставку на Біткоїн та Ethereum

Інвестори BlackRock активно збільшують позиції у BTC та Ethereum на тлі відновлення крипторинку, яке підтримується покращенням геополітичної ситуації.

У четвер IBIT зафіксував найбільший денний приплив коштів із 4 березня 2026 року — близько $269,34 млн, що може свідчити про відновлення попиту з боку інституційних інвесторів.

Водночас ETHA показав чистий приплив на рівні $90,94 млн у четвер — це найвищий показник із 15 січня 2026 року. Загальний обсяг активів фонду становить $6,75 млрд, що відповідає 2,53% від циркулюючої пропозиції Ethereum на момент написання матеріалу.

Інвестиційна компанія активно підтримує Біткоїн із початку року, попри суттєве падіння ціни. Як повідомляв Finbold, IBIT придбав майже 15 000 BTC у першому кварталі 2026 року, навіть попри зниження вартості Біткоїна більш ніж на 25%.

За матеріалами finbold.com.