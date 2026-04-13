Як змінилася інфляція та ціни у березні 2026 — НБУ

У березні 2026 року інфляція пришвидшилася – до 7,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,7%

Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України, передає НБУ.

Фактичні показники загальної та базової інфляції перевищили прогноз Національного банку, опублікований в Інфляційному звіті за січень 2026 року. Головним чинником стало зростання цін на пальне на тлі війни на Близькому Сході та підвищення світових цін на нафту. Це, зокрема, спричинило збільшення вартості транспортних послуг.

Інфляція пального стрімко пришвидшилася – до 23,4% р/р

Така динаміка відображала суттєве подорожчання нафтопродуктів і газу внаслідок розгортання війни на Близькому Сході.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін сповільнилися – до 8,6% р/р

Адміністративна інфляція в березні пригальмувала, але була дещо вищою за прогноз. Основним чинником відхилення стало подорожчання проїзду в міському маршрутному, приміському та міжміському транспорті, спричинене передусім стрімким зростанням цін на пальне.

Річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування також сповільнилися до 8,4% р/р

У березні зростання цін на сирі продукти вперше з початку року сповільнилося в річному вимірі. Темпи зростання цін на свинину та курятину надалі знижувалися завдяки збільшенню пропозиції імпортної продукції. Овочі борщового набору залишалися більш ніж удвічі дешевшими, ніж торік, через активний розпродаж запасів з необладнаних сховищ в умовах теплої погоди. Ціни на яйця зростали швидше порівняно з лютим, але повільніше у річному вимірі через високу базу порівняння. Водночас ціни на гречку зросли стрімкіше, ніж очікувалося, через низький урожай.

Базова інфляція незначно підвищилася до 7,1% р/р

Зростання цін на оброблені продукти харчування незначно пришвидшилося – до 10,0% р/р. Соняшникова олія дорожчала швидше через підвищення цін переробниками на тлі дефіциту пропозиції соняшника та з огляду на зростання світових цін, а риба і морепродукти – внаслідок здорожчання імпорту з ЄС, підвищення цін на паливо та супутні енергетичні витрати. Водночас темпи зростання цін на кондитерські вироби та безалкогольні напої пригальмували, зокрема завдяки стабільно нижчим, ніж торік, цінам на цукор.

Інфляція послуг пришвидшилася до 12,8%, зокрема через підвищення тарифів на мобільний зв’язок на тлі складної ситуації в енергетиці. Висока вартість електроенергії для бізнесу також спричинила подорожчання послуг ресторанів, кінотеатрів, сфери побутових послуг тощо. Водночас подорожчання пального збільшило витрати на транспортні послуги: таксі, вантажні перевезення, СТО та курси водіїв.

Тривало зниження цін на непродовольчі товари (-0,5% р/р).

Інфляція залишалася помірною, але перевищила траєкторію січневого прогнозу НБУ, передусім через посилення тиску на виробничі витрати бізнесу внаслідок подорожчання енергоресурсів. Ці та інші чинники враховуватимуться в оновленому макроекономічному прогнозі, який буде оприлюднено 30 квітня 2026 року під час пресбрифінгу за підсумками рішення Правління Національного банку України з монетарних питань. Детальний макроекономічний прогноз буде опубліковано в Інфляційному звіті 7 травня 2026 року.

