НБУ застосував заходи впливу до 4 фінустанов

Національний банку України (НБУ) продовжує посилювати нагляд за небанківським фінансовим сектором і карає установи за порушення нормативів та вимог законодавства. Цього разу регулятор застосував одразу кілька заходів впливу — від санкцій за недотримання пруденційних нормативів до відкликання ліцензії

Так, НБУ прийняв рішення про застосування до кредитної спілки «Оберіг» (ЄДРПОУ 26018121) захід впливу у зв’язку з недотриманням нею пруденційних нормативів.

До КС «Оберіг» застосований захід впливу у вигляді звуження обсягу ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки, а саме: з ліцензії виключено фінансову послугу із залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 13 квітня 2026 року.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома КС «Оберіг» у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання рішення Національного банку на електронну адресу кредитної спілки.

Також, Нацбанк застосував заходи впливу у вигляді: відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії до однієї небанківської фінансової установи та вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України — ще до двох.

До ТОВ «Кредіт Партнерс» (ЄДРПОУ 42422521) застосовано захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Захід впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку у встановлений у вимозі регулятора строк інформації / пояснень / документів та/або їх копій з питань діяльності ТОВ «Кредіт Партнерс».

Зазначене порушення вчинено фінансовою компанією вдруге протягом одного року після застосування Національним банком до зазначеної установи заходу впливу за аналогічні порушення.

До цього у зв’язку з неподанням ТОВ «Кредіт Партнерс» до Національного банку у встановлений у вимозі регулятора строк інформації / пояснень / документів та/або їх копій Національний банк 14 липня 2025 року вже застосував до зазначеної фінансової компанії заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України до 4 серпня 2025 року.

До ТОВ «Персональний Український Лізинг» (ЄДРПОУ 41802323) та ТОВ «Фінансова Компанія «Сатаро Капітал» (ЄДРПОУ 42309514) застосовано заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України. Заходи впливу застосовано у зв’язку з порушенням за січень 2026 року пруденційної вимоги щодо дотримання нормативу левериджу відповідно до абзацу третього підпункту 1 пункту 8 Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 192 (зі змінами).

Зазначені установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 1 червня 2026 року.

