НБУ випустив нову пам’ятну монету

Нацбанк України оголосив про створення нової пам’ятної монети «Країна супергероїв. Дякуємо зброярам!»

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Вчора в Україні був День працівника оборонно-промислового комплексу – професійне свято українських виробників зброї. За час повномасштабної війни професія зброяра стала однією з ключових, адже інженери, проєктувальники, конструктори щодня працюють над тим, щоб посилювати воєнну міць та обороноздатність нашої держави. Тому саме українським зброярам ми присвятили нову пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо зброярам!», — йдеться у повідомленні.

Під час урочистих заходів її презентував заступник Голови НБУ Олексій Шабан.

«Сьогодні значна частина озброєння, що використовується на фронті, – українського виробництва. І цей показник невпинно зростає. Попри надзвичайно складні умови, адже наша зброя створюється у бойових умовах, під час ракетних, дронових та артилерійських обстрілів, оборонно-промисловий комплекс продемонстрував здатність швидко адаптуватися до викликів і впроваджувати інновації, які безпосередньо впливають на хід бойових дій.

Українські підприємства забезпечують сили безпеки й оборони широким спектром сучасних засобів – від безпілотників і наземних роботизованих комплексів до артилерійських боєприпасів, бронетехніки, високоточного ракетного озброєння, систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) і розвідки (РЕР). Вони фактично стали драйвером економіки. Успішний досвід українських зброярів уважно вивчають за кордоном, адже наші розробки уже довели свою ефективність.

Наша нова монета – це присвята кожному зброяру України, усім, хто щоденно та невтомно працює, щоб знаходити рішення, від яких залежать життя захисників та цивільних», – сказав Олексій Шабан.

Про нову монету

Номінал пам’ятної монети «Країна супергероїв. Дякуємо зброярам!» 5 гривень, вона виготовлена з нейзильберу.

На аверсі монети зображено традиційний орнамент української вишивки, що переходить у “піксельˮ, що відображає еволюцію української сили – від спадщини минулого до інновацій сьогодення. Внизу напис: «Дякуємо зброярам!».

На реверсі – постать українського зброяра, зосередженого на створенні одного з найефективніших на сьогодні видів озброєння – БпЛА. Він символізує збірний образ українських інженерів, конструкторів та інших технічних спеціалістів, чиї знання, ідеї та інновації перетворюються на інструменти захисту держави.

Тираж – до 75 000 штук.

Придбати монети можна буде в травні в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів.

