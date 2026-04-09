close-btn
PaySpaceMagazine

В Україні можуть з’явитися зелені облігації — НКЦПФР

09.04.2026 16:40
Микола Деркач

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку провела робочу зустріч із представниками міжнародних організацій та експертного середовища, присвячену розвитку ринку зелених облігацій в Україні

В Україні можуть з'явитися зелені облігації — НКЦПФР

Фото: freepik.com

Про це йдеться у повідомленні НКЦПФР.

У заході з боку Комісії взяли участь Голова НКЦПФР Олексій Семенюк та член НКЦПФР Максим Лібанов. Також до обговорення долучилися представники проєктів PROGRESS (GIZ), EU4ClimateResilience, Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), а також Посольства Німеччини в Україні.

Під час зустрічі обговорили стан розвитку зеленого фінансування, потенціал ринку та подальші кроки щодо впровадження цього інструменту в Україні.

Голова НКЦПФР Олексій Семенюк зазначив, що Україна перебуває на етапі відновлення та трансформації економіки, де розвиток зеленої енергетики є одним із ключових напрямів.

«Ми бачимо реальний інтерес з боку інвесторів до нових інструментів, зокрема зелених облігацій. Водночас сьогодні в Україні фактично відсутнє проєктне фінансування для таких ініціатив з боку банків. Саме тому важливо створити простий і зрозумілий механізм залучення коштів через ринки капіталу», — зазначив він.

Член НКЦПФР Максим Лібанов підкреслив, що законодавча база для запуску інструменту вже сформована, однак ключовим викликом залишається відсутність практичних кейсів.

«В Україні вже є необхідні законодавчі передумови для випуску зелених облігацій. Зокрема, запроваджено окремий режим для цього інструменту, визначено вимоги до розкриття інформації та правила верифікації. Водночас наразі відсутні практичні кейси, і саме це є ключовим викликом для ринку. Комісія зі свого боку готова підтримувати учасників ринку на всіх етапах підготовки до випуску таких облігацій», — зазначив він.

За словами представників міжнародних партнерів, Україна вже має суттєвий прогрес у розвитку зеленого фінансування. Зокрема, у рамках проєкту PROGRESS сформовано аналітичну базу, розроблено підходи до зеленої таксономії та запущено пілотні фінансові інструменти для агросектору.

Водночас учасники зустрічі відзначили, що попри наявність регуляторної бази та зацікавленості з боку бізнесу й інвесторів, в Україні наразі відсутні практичні приклади випуску зелених облігацій.

Окрему увагу під час зустрічі приділили можливим проєктам, які можуть бути профінансовані за рахунок цього інструменту, зокрема у сферах відновлюваної енергетики та агросектору.

Наприкінці зустрічі учасники наголосили на необхідності переходу до практичної реалізації та подальшої роботи з бізнесом для запуску перших випусків зелених облігацій в Україні.

«Важливо, щоб ця дискусія перейшла в практичну площину. Найкращий результат — це реалізований кейс», — підсумував Олексій Семенюк.

Рубрики: ІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.