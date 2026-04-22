Бізнес вивів з банків 110 млрд грн: ліквідність різко просіла

22.04.2026 19:40
Микола Деркач

Український бізнес у першому кварталі 2026 року суттєво скоротив обсяги коштів у банківській системі, водночас активніше залучаючи кредити

Про це свідчить аналіз банківської статистики, оприлюднений фінансовим експертом Андрієм Шевчишиним.

За його словами, за січень–березень компанії вивели з рахунків і депозитів 110 млрд грн, а також зняли $329,5 млн із валютних рахунків. Такий відтік перевищує показники початку повномасштабного вторгнення у 2022 році та контрастує з попереднім кварталом, коли було зафіксовано значний приріст ліквідності — близько 139,7 млрд грн.

На тлі скорочення власних коштів бізнес одночасно нарощував запозичення. За перший квартал обсяг кредитів зріс на 23,4 млрд грн, що свідчить про потребу компаній покривати дефіцит обігових коштів за рахунок банківського фінансування.

Як зазначає експерт, основний відтік коштів припав на січень і лютий. У березні ситуація частково стабілізувалася — на рахунках бізнесу вже спостерігався приріст коштів.

Така динаміка вказує на суттєве зниження ліквідності на початку року та підвищене фінансове навантаження на компанії. Водночас відновлення у березні може свідчити про поступову адаптацію бізнесу до складніших умов.

Перший квартал традиційно є слабшим для ділової активності, однак у 2026 році тиск на бізнес виявився сильнішим. Серед можливих причин — нерівномірні грошові потоки, сезонні фактори та необхідність підтримувати операційну діяльність в умовах обмежених ресурсів.

Попри значний відтік коштів на початку року, ознаки стабілізації наприкінці кварталу свідчать, що ситуація наразі не виглядає як системна криза. Водночас для бізнесу цей період став одним із найскладніших з точки зору управління ліквідністю за останній час.

