Скільки грошей отримали банки в управлінні ФГВФО у 2026

Протягом січня – березня 2026 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), становила 1 176,5 млн грн. Зокрема, у березні надійшло 1 013,5 млн грн

Левову частку з цих коштів, 909,8 млн грн, банки отримали від реалізації активів. Також 72,2 млн грн надійшло до банків в управлінні Фонду від доходів за цінними паперами, 22,9 млн грн від погашення кредитів, 5,7 млн грн склали надходження з інших джерел та 2,9 млн грн від оренди майна.

«У процесі ліквідації банків Фонд гарантування вкладів зосереджений на тому, щоб акумулювати якомога більше коштів для розрахунків із кредиторами. Забезпечені надходження — результат комплексної роботи, починаючи з управління активами банків та їх продажу і закінчуючи супроводом у стягненні заборгованості через суди. Від початку року банки в управлінні Фонду вже отримали майже 1,2 млрд грн. Значну суму отримано від продажу активів АТ «ПРОМІНВЕСТБАНК», і залучені кошти будуть спрямовані на погашення вимог кредиторів, яким у цьому банку є держава Україна. В умовах війни цей ресурс є критично важливим для бізнесу, тому спрямування необхідних коштів на задоволення вимог кредиторів – один із ключових пріоритетів діяльності Фонду», – зауважила директор фінансовий Фонду гарантування вкладів Олена Нужненко.

Читайте також: Продаж PINBank: як працює модель sale of business і чому це важливо для України

Лідерами за сумою надходжень у березні 2026 року стали:

АТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» – 897,0 млн грн;

АТ «МР БАНК» – 81,5 млн грн;

АТ «КОМІНВЕСТБАНК» – 13,4 млн грн;

АТ «ДЕЛЬТА БАНК» – 5,6 млн грн.

Нагадуємо, кошти, що надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей на рахунках українців у банках

Бізнес вивів з банків 110 млрд грн: ліквідність різко просіла

Українці все частіше беруть кредити — дослідження НБУ