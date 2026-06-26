У Раді Європи зробили важливу заяву щодо українців у ЄС

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаєрті закликав європейські держави не згортати передчасно тимчасовий захист і програми підтримки для українців, які були змушені залишити країну через повномасштабне вторгнення росії

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заяву, опубліковану пресслужбою Ради Європи.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Ради Європи. У документі комісар наголошує, що нинішня ситуація в Україні не створює умов для безпечного та гідного повернення мільйонів громадян додому.

За даними Ради Європи, станом на березень 2026 року статусом тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу користувалися близько 4,3 млн українців. Водночас у низці держав дедалі активніше обговорюють можливість перегляду чинної політики підтримки, зокрема обмеження захисту для чоловіків призовного віку або жителів регіонів, які вважаються відносно безпечними.

О’Флаєрті також звернув увагу на скорочення соціальних програм, посилення політики стимулювання повернення українців та зростання так званої «втоми від українських біженців» у країнах, що їх прихистили.

«Зараз час для більшої солідарності, а не меншої. Поточна ситуація в Україні не відповідає умовам для безпечного та гідного повернення», — наголосив комісар.

За його словами, необґрунтоване згортання програм підтримки може поставити українців у складне правове становище, призвести до фінансових труднощів і змусити їх повертатися додому не добровільно, а через зовнішні обставини.

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Комісар також застеріг від застосування узагальнених критеріїв під час надання або продовження тимчасового захисту. Зокрема, він зазначив, що жоден регіон України не можна вважати повністю безпечним, адже російські атаки регулярно відбуваються навіть у західних областях, а кількість жертв серед цивільного населення останніми місяцями стала найвищою з 2022 року.

Окремо О’Флаєрті висловив занепокоєння можливими обмеженнями для чоловіків призовного віку. На його думку, такі рішення можуть спонукати людей переходити до процедури оформлення статусу біженця. Саме тому він закликав європейські країни оцінювати кожну заяву індивідуально.

Серед основних рекомендацій комісара — зберігати тимчасовий захист або запровадити альтернативні механізми підтримки стільки, скільки це буде необхідно, не створювати політики, що змушує українців повертатися додому, не пов’язувати продовження захисту з працевлаштуванням чи тривалістю перебування в країні, а також враховувати потреби найбільш вразливих категорій населення.

Нагадаємо, у березні 2022 року Європейський Союз запровадив Директиву про тимчасовий захист, яка надала мільйонам українців право на проживання, працевлаштування, освіту та соціальну підтримку без проходження стандартної процедури отримання притулку. Наразі дія директиви продовжена до 4 березня 2027 року, а остаточне рішення щодо подальшого статусу українців у ЄС очікується влітку або на початку осені 2026 року.

Редакція PaySpace Magazine зазначає, що питання продовження тимчасового захисту залишається одним із ключових для мільйонів українців, які перебувають у країнах ЄС. Від майбутніх рішень європейських урядів залежатимуть не лише умови їхнього перебування за кордоном, а й доступ до роботи, соціальних гарантій та інших базових прав, тоді як безпекова ситуація в Україні все ще не дозволяє говорити про масове та безпечне повернення громадян.

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