close-btn
PaySpaceMagazine

У Раді Європи зробили важливу заяву щодо українців у ЄС

26.06.2026 15:10
Микола Деркач
Читати росiйською

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаєрті закликав європейські держави не згортати передчасно тимчасовий захист і програми підтримки для українців, які були змушені залишити країну через повномасштабне вторгнення росії

У Раді Європи зробили важливу заяву щодо українців у ЄС

Фото: chatgpt.com

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заяву, опубліковану пресслужбою Ради Європи.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Ради Європи. У документі комісар наголошує, що нинішня ситуація в Україні не створює умов для безпечного та гідного повернення мільйонів громадян додому.

За даними Ради Європи, станом на березень 2026 року статусом тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу користувалися близько 4,3 млн українців. Водночас у низці держав дедалі активніше обговорюють можливість перегляду чинної політики підтримки, зокрема обмеження захисту для чоловіків призовного віку або жителів регіонів, які вважаються відносно безпечними.

О’Флаєрті також звернув увагу на скорочення соціальних програм, посилення політики стимулювання повернення українців та зростання так званої «втоми від українських біженців» у країнах, що їх прихистили.

«Зараз час для більшої солідарності, а не меншої. Поточна ситуація в Україні не відповідає умовам для безпечного та гідного повернення», — наголосив комісар.

За його словами, необґрунтоване згортання програм підтримки може поставити українців у складне правове становище, призвести до фінансових труднощів і змусити їх повертатися додому не добровільно, а через зовнішні обставини.

Читайте також: У ФГВФО назвали суму збитків українських банків від війни

Комісар також застеріг від застосування узагальнених критеріїв під час надання або продовження тимчасового захисту. Зокрема, він зазначив, що жоден регіон України не можна вважати повністю безпечним, адже російські атаки регулярно відбуваються навіть у західних областях, а кількість жертв серед цивільного населення останніми місяцями стала найвищою з 2022 року.

Окремо О’Флаєрті висловив занепокоєння можливими обмеженнями для чоловіків призовного віку. На його думку, такі рішення можуть спонукати людей переходити до процедури оформлення статусу біженця. Саме тому він закликав європейські країни оцінювати кожну заяву індивідуально.

Серед основних рекомендацій комісара — зберігати тимчасовий захист або запровадити альтернативні механізми підтримки стільки, скільки це буде необхідно, не створювати політики, що змушує українців повертатися додому, не пов’язувати продовження захисту з працевлаштуванням чи тривалістю перебування в країні, а також враховувати потреби найбільш вразливих категорій населення.

Нагадаємо, у березні 2022 року Європейський Союз запровадив Директиву про тимчасовий захист, яка надала мільйонам українців право на проживання, працевлаштування, освіту та соціальну підтримку без проходження стандартної процедури отримання притулку. Наразі дія директиви продовжена до 4 березня 2027 року, а остаточне рішення щодо подальшого статусу українців у ЄС очікується влітку або на початку осені 2026 року.

Редакція PaySpace Magazine зазначає, що питання продовження тимчасового захисту залишається одним із ключових для мільйонів українців, які перебувають у країнах ЄС. Від майбутніх рішень європейських урядів залежатимуть не лише умови їхнього перебування за кордоном, а й доступ до роботи, соціальних гарантій та інших базових прав, тоді як безпекова ситуація в Україні все ще не дозволяє говорити про масове та безпечне повернення громадян.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей отримали банки в управлінні ФГВФО у 2026

Продаж PINBank: як працює модель sale of business і чому це важливо для України

PINBank повернувся до повноцінної роботи після зміни власника

Рубрики: Війна з РосієюСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі

В даній версії матеріал відсутній

Вибір редакції
Всі
Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

 Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  16:00

НБУ оновив правила авторизації фінансових установ

 Сьогодні  14:20

YouTube оновлює Shorts: що зміниться

 Сьогодні  13:30

Білий дім просить OpenAI відкласти запуск GPT-5.6: що відбувається

 Сьогодні  12:40

Вчені наблизилися до створення «кристалічних батарей»

 Сьогодні  11:50

АМКУ дозволив Crédit Agricole придбати банк «Львів»

 Сьогодні  11:00

Швидкий обвал Біткоїна стер $48 млрд капіталізації за 25 хвилин

 Сьогодні  10:10

НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

 Всі новини
Partner banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.