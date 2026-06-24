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У ФГВФО назвали суму збитків українських банків від війни

24.06.2026 20:00
Ольга Деркач

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав передачу матеріалів до Міжнародного реєстру збитків для України. Йдеться про втрати банків, що виводяться з ринку, та їхніх кредиторів унаслідок повномасштабної війни

У ФГВФО назвали суму збитків українських банків від війни

Фото: magnific.com/macrovector

Реєстр був створений у 2023 році для обліку заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок російської військової агресії. Це перший крок до подальшої практичної реалізації міжнародного компенсаційного механізму, який згодом передбачатиме розгляд і оцінку заяв постраждалих, встановлення вартості збитків та призначення виплат.

Тема компенсації воєнних втрат банківського сектору вже не нова для Фонду: за попередніми оцінками ФГВФО, лише за період 2014–2022 років збитки, завдані банкам через дії Росії, становили 84 млрд грн, а Фонд уже готував дані для подання до Реєстру через механізм Міністерства юстиції.

Прийом заяв від юридичних осіб до Реєстру відкрили наприкінці квітня 2026 року, після чого Фонд ініціював передачу документів про збитки банків, що виводяться або були виведені з ринку.

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«За нашими оцінками, сума «воєнних» втрат банків, що виводяться з ринку Фондом, за час повномасштабної війни сягнула 17 млрд грн. Поки тривають бойові дії, збитки продовжують зростати. Це, насамперед, зруйнована нерухомість, інше знищене майно, але є й така категорія активів, як кредити позичальників, зареєстрованих на нині окупованих територіях або в зоні бойових дій, втрачені застави тощо», — повідомив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.

Зокрема, ФГВ забезпечив передачу до Реєстру матеріалів щодо руйнування частини нерухомого майна ПАТ «Промінвестбанк», який після початку повномасштабного вторгнення був переданий державі Україна.

Крім відшкодування збитків за час повномасштабної війни, Фонд гарантування вкладів також бореться за стягнення з країни-агресора втрат, завданих нею ще з 2014 року. Фонд уже подав низку позовів проти країни-агресора за такими втратами та наразі готує нові.

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Джерело: ФГВФО.

Рубрики: БанкиВійна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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