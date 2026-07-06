Коли та за яких умов Україна перейде на євро

Попри поступове наближення України до європейської фінансової системи, відмова від гривні та перехід на євро залишаються питанням віддаленої перспективи. Для цього країні необхідно виконати низку економічних, фінансових і законодавчих вимог, а сам процес може зайняти не один рік навіть після завершення війни

Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов в інтерв’ю для YouTube-каналу Finance.ua.

Які умови необхідно виконати

За словами Мамедова, перехід на євро неможливий лише завдяки політичному рішенню чи ухваленню окремого закону. Насамперед Україна повинна привести банківську систему у відповідність до вимог Європейського Союзу.

Йдеться про модернізацію правил щодо достатності капіталу банків, управління ризиками, фінансового моніторингу, захисту прав споживачів фінансових послуг, цифрової стійкості та міжнародних платіжних систем. Робота у цьому напрямі вже триває, однак її завершення потребує часу.

Важливим етапом інтеграції стане приєднання України до єдиної європейської платіжної зони SEPA. Це дозволить громадянам здійснювати перекази в євро швидше, дешевше та за єдиними правилами, а українському бізнесу — значно спростити розрахунки з європейськими партнерами.

Водночас приєднання до SEPA є лише одним із кроків масштабної реформи. За словами банкіра, лише у фінансовому секторі Національному банку України необхідно розробити або долучитися до підготовки понад 30 законопроєктів і десятків нормативно-правових актів.

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Чи зникне гривня після вступу до ЄС

Сергій Мамедов наголошує, що навіть після набуття Україною членства в Європейському Союзі гривня не буде автоматично замінена євро.

Перед запровадженням спільної європейської валюти країна повинна забезпечити макроекономічну стабільність, контроль над інфляцією, стійкість державних фінансів, стабільний валютний курс і відповідність законодавства європейським вимогам.

Окремою умовою є участь у механізмі обмінних курсів ERM II. Україна має перебувати в ньому щонайменше два роки, демонструючи стабільність національної валюти щодо євро. Лише після успішного проходження цього етапу ЄС може ухвалити рішення про перехід країни на єдину валюту.

На думку банкіра, у найближчі роки роль євро в Україні поступово зростатиме — насамперед у міжнародній торгівлі, інвестиціях і діяльності компаній. Водночас, щоб європейська валюта стала основною для економіки країни, частка розрахунків у євро має зрости приблизно до 55–60%. Наразі таку позицію займає долар США.

Редакція PSM звертає увагу, що перехід на євро є тривалим і багатоступеневим процесом, який залежить не лише від вступу України до Європейського Союзу, а й від виконання низки економічних критеріїв. Тому навіть після отримання членства в ЄС гривня залишатиметься національною валютою країни.

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