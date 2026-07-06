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Коли та за яких умов Україна перейде на євро

06.07.2026 17:10
Микола Деркач

Попри поступове наближення України до європейської фінансової системи, відмова від гривні та перехід на євро залишаються питанням віддаленої перспективи. Для цього країні необхідно виконати низку економічних, фінансових і законодавчих вимог, а сам процес може зайняти не один рік навіть після завершення війни

Коли та за яких умов Україна перейде на євро

Фото: chatgpt.com

Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов в інтерв’ю для YouTube-каналу Finance.ua.

Які умови необхідно виконати

За словами Мамедова, перехід на євро неможливий лише завдяки політичному рішенню чи ухваленню окремого закону. Насамперед Україна повинна привести банківську систему у відповідність до вимог Європейського Союзу.

Йдеться про модернізацію правил щодо достатності капіталу банків, управління ризиками, фінансового моніторингу, захисту прав споживачів фінансових послуг, цифрової стійкості та міжнародних платіжних систем. Робота у цьому напрямі вже триває, однак її завершення потребує часу.

Важливим етапом інтеграції стане приєднання України до єдиної європейської платіжної зони SEPA. Це дозволить громадянам здійснювати перекази в євро швидше, дешевше та за єдиними правилами, а українському бізнесу — значно спростити розрахунки з європейськими партнерами.

Водночас приєднання до SEPA є лише одним із кроків масштабної реформи. За словами банкіра, лише у фінансовому секторі Національному банку України необхідно розробити або долучитися до підготовки понад 30 законопроєктів і десятків нормативно-правових актів.

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Чи зникне гривня після вступу до ЄС

Сергій Мамедов наголошує, що навіть після набуття Україною членства в Європейському Союзі гривня не буде автоматично замінена євро.

Перед запровадженням спільної європейської валюти країна повинна забезпечити макроекономічну стабільність, контроль над інфляцією, стійкість державних фінансів, стабільний валютний курс і відповідність законодавства європейським вимогам.

Окремою умовою є участь у механізмі обмінних курсів ERM II. Україна має перебувати в ньому щонайменше два роки, демонструючи стабільність національної валюти щодо євро. Лише після успішного проходження цього етапу ЄС може ухвалити рішення про перехід країни на єдину валюту.

На думку банкіра, у найближчі роки роль євро в Україні поступово зростатиме — насамперед у міжнародній торгівлі, інвестиціях і діяльності компаній. Водночас, щоб європейська валюта стала основною для економіки країни, частка розрахунків у євро має зрости приблизно до 55–60%. Наразі таку позицію займає долар США.

Редакція PSM звертає увагу, що перехід на євро є тривалим і багатоступеневим процесом, який залежить не лише від вступу України до Європейського Союзу, а й від виконання низки економічних критеріїв. Тому навіть після отримання членства в ЄС гривня залишатиметься національною валютою країни.

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Рубрики: ГрошіЄвропаЄвросоюзСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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