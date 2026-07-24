Деякі українці отримають допомогу до Дня Незалежності

У серпні окремим категоріям українців нарахують додаткову грошову допомогу. Йдеться про щорічну разову виплату, яку держава призначає до Дня Незалежності України

Розмір допомоги залежить від статусу одержувача. Максимальна сума становитиме 3 100 гривень.

Кому виплатять 3 100 гривень

Як повідомили у Пенсійному фонді України, найбільшу виплату отримають:

громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

особи з інвалідністю внаслідок війни I групи;

колишні малолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, яким встановлено інвалідність I групи.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх в’язнів з іншими групами інвалідності передбачені менші суми:

II група — 2 900 гривень;

III група — 2 700 гривень.

Хто отримає 1 000 гривень

Разову допомогу в розмірі 1 000 гривень нарахують:

учасникам бойових дій;

постраждалим учасникам Революції Гідності;

колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання;

людям, які народилися у таких місцях під час примусового утримання їхніх батьків.

Кому передбачено 650 гривень

Виплату в розмірі 650 гривень отримають члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни, а також родини загиблих Захисників і Захисниць України.

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Така ж сума передбачена для дружин і чоловіків померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, якщо вони не одружилися повторно.

Допомогу також нарахують дружинам і чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, які за життя мали встановлену інвалідність і після смерті партнера не уклали нового шлюбу.

Хто отримає 450 гривень

Найменша сума разової допомоги становитиме 450 гривень. Її виплатять:

учасникам війни;

колишнім в’язням концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання;

особам, яких насильно вивезли на примусові роботи;

дітям партизанів і підпільників;

дітям інших учасників боротьби проти націонал-соціалістичного режиму в тилу ворога.

Розміри виплат Кабінет Міністрів затвердив у травні. Порівняно з минулим роком суми допомоги не змінилися.

Кому необхідно звернутися до Пенсійного фонду

Більшості одержувачів кошти мають нарахувати автоматично. Водночас деяким громадянам потрібно самостійно подати заяву до органів Пенсійного фонду України.

Звернутися до ПФУ необхідно людям, які мають право на допомогу, але:

не отримують пенсію;

не користуються житловими субсидіями або пільгами;

не проходять військову службу.

Таким громадянам варто уточнити порядок оформлення виплати у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду.

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Джерело: На пенсії.