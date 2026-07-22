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Яка середня пенсія в Україні — Опендатабот

22.07.2026 12:30
Ольга Деркач

Від початку 2026 року кількість пенсіонерів в Україні скоротилася на 190,5 тисячі осіб — це більше, ніж за весь минулий рік. Середній розмір пенсії в країні становить 7 273 грн, однак виплати кожного четвертого пенсіонера залишаються на рівні близько 3,5 тисячі грн

Яка середня пенсія в Україні — Опендатабот

Фото: magnific.com/pressfoto

Станом на 1 липня 2026 року в Україні налічувалося 9 976 619 пенсіонерів. Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

Лише протягом другого кварталу кількість одержувачів пенсійних виплат зменшилася на 74 396 осіб. Загалом із початку року пенсіонерів стало менше на 190,5 тисячі. Таким чином, за перші шість місяців 2026 року їхня кількість скоротилася суттєвіше, ніж за весь 2025 рік.

Середня пенсія в Україні наразі становить 7 273 грн, або близько 163 доларів. Водночас розподіл пенсійних виплат залишається нерівномірним.

Майже третина українських пенсіонерів — близько 3,2 млн осіб — отримує понад 7 тисяч грн на місяць. Серед них приблизно пів мільйона людей мають пенсії, що перевищують 20 тисяч грн.

Водночас кожен четвертий пенсіонер отримує лише близько 3,5 тисячі грн. Такий розмір виплати майже вдвічі менший за середній показник по країні.

Яка середня пенсія в Україні — Опендатабот

Інфографіка: Опендатабот

Розмір пенсій також суттєво відрізняється залежно від регіону. У семи областях середні виплати перевищують загальноукраїнський рівень.

Читайте також: Деякі пенсіонери отримають більші виплати: кого це стосується

Найвищі пенсії традиційно отримують жителі Києва — у середньому 9 901 грн. Це на 36% більше, ніж у середньому по Україні. На Донеччині середня пенсія становить 8 990 грн, що на 24% перевищує загальнодержавний показник, а на Луганщині — 8 752 грн, або на 20% більше.

Найнижчі середні виплати зафіксовано у західних регіонах. Зокрема, на Тернопільщині пенсіонери в середньому отримують 5 657 грн — на 22% менше за середню пенсію в країні. У Чернівецькій області середня виплата становить 5 839 грн, а на Закарпатті — 5 918 грн.

Яка середня пенсія в Україні — Опендатабот

Інфографіка: Опендатабот

Чимало українців продовжують працювати і після виходу на пенсію. Наразі працюючими є близько 2,8 млн пенсіонерів, або 28% від їхньої загальної кількості. Середній розмір пенсії цієї категорії становить 7 994 грн.

Наведені показники демонструють, що формальне зростання середньої пенсії не завжди відображає реальний рівень добробуту літніх українців. Значна частина пенсіонерів досі отримує виплати, яких недостатньо для покриття базових витрат, а суттєва різниця між регіонами та категоріями одержувачів лише посилює соціальну нерівність. На тлі скорочення кількості пенсіонерів і зростання вартості життя питання достатності та справедливості пенсійних виплат залишається одним із ключових викликів для держави.

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Джерело: Опендатабот.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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