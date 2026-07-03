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Коли навчання, служба чи безробіття не зарахують до пенсійного стажу

03.07.2026 15:20
Микола Деркач

Трудова діяльність, навчання, військова служба чи періоди безробіття не завжди автоматично враховуються під час призначення пенсії. У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, від чого залежить зарахування стажу та які документи можуть знадобитися

Коли навчання, служба чи безробіття не зарахують до пенсійного стажу

Фото: chatgpt.com

До 1 січня 2004 року діяв принцип трудового стажу — його підтверджували записи у трудовій книжці, військовому квитку, дипломі чи інших документах. Увесь стаж, накопичений до цієї дати, прирівнюється до страхового.

Після 1 січня 2004 року основним став страховий стаж. Відтепер враховуються лише ті періоди, за які сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду, а облік ведеться через електронний реєстр.

Залежно від життєвої ситуації діють різні правила:

  • Військова служба. До 2004 року підтверджується військовим квитком або довідками. Після 2004-го інформація береться з електронного реєстру, хоча за окремі періоди до кінця 2016 року можуть знадобитися додаткові документи.
  • Навчання. Денна форма навчання до 2004 року входить до стажу за наявності диплома або архівної довідки. Після 2004 року роки навчання зараховуються лише за умови добровільної сплати ЄСВ.
  • Безробіття. До 2004 року стаж підтверджують записи центру зайнятості чи відповідні довідки. З 2010 року він враховується за даними електронного обліку.

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  • Робота за цивільно-правовими договорами (ЦПХ). До 2004 року необхідно підтвердити сплату внесків, після — стаж розраховується автоматично за даними про сплачений ЄСВ.
  • Підприємницька діяльність. До 2004 року потрібні документи про сплату податків або зборів, після — стаж залежить від фактично сплаченого ЄСВ.
  • Робота у місцях позбавлення волі. До 2004 року потрібні довідки та підтвердження сплати внесків, після — стаж зараховується лише за наявності добровільного пенсійного страхування та відповідних даних у реєстрі.

Редакція PSM звертає увагу, що після 2004 року вирішальне значення для пенсійного стажу має не запис у документах, а факт сплати страхових внесків. Тому українцям варто періодично перевіряти інформацію про свій страховий стаж в електронному кабінеті на порталі Пенсійного фонду та за потреби завчасно подбати про підтвердження періодів до 2004 року.

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