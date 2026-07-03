Коли навчання, служба чи безробіття не зарахують до пенсійного стажу

Трудова діяльність, навчання, військова служба чи періоди безробіття не завжди автоматично враховуються під час призначення пенсії. У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, від чого залежить зарахування стажу та які документи можуть знадобитися

До 1 січня 2004 року діяв принцип трудового стажу — його підтверджували записи у трудовій книжці, військовому квитку, дипломі чи інших документах. Увесь стаж, накопичений до цієї дати, прирівнюється до страхового.

Після 1 січня 2004 року основним став страховий стаж. Відтепер враховуються лише ті періоди, за які сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду, а облік ведеться через електронний реєстр.

Залежно від життєвої ситуації діють різні правила:

Військова служба. До 2004 року підтверджується військовим квитком або довідками. Після 2004-го інформація береться з електронного реєстру, хоча за окремі періоди до кінця 2016 року можуть знадобитися додаткові документи.

До 2004 року підтверджується військовим квитком або довідками. Після 2004-го інформація береться з електронного реєстру, хоча за окремі періоди до кінця 2016 року можуть знадобитися додаткові документи. Навчання. Денна форма навчання до 2004 року входить до стажу за наявності диплома або архівної довідки. Після 2004 року роки навчання зараховуються лише за умови добровільної сплати ЄСВ.

Денна форма навчання до 2004 року входить до стажу за наявності диплома або архівної довідки. Після 2004 року роки навчання зараховуються лише за умови добровільної сплати ЄСВ. Безробіття. До 2004 року стаж підтверджують записи центру зайнятості чи відповідні довідки. З 2010 року він враховується за даними електронного обліку.

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Робота за цивільно-правовими договорами (ЦПХ). До 2004 року необхідно підтвердити сплату внесків, після — стаж розраховується автоматично за даними про сплачений ЄСВ.

До 2004 року необхідно підтвердити сплату внесків, після — стаж розраховується автоматично за даними про сплачений ЄСВ. Підприємницька діяльність. До 2004 року потрібні документи про сплату податків або зборів, після — стаж залежить від фактично сплаченого ЄСВ.

До 2004 року потрібні документи про сплату податків або зборів, після — стаж залежить від фактично сплаченого ЄСВ. Робота у місцях позбавлення волі. До 2004 року потрібні довідки та підтвердження сплати внесків, після — стаж зараховується лише за наявності добровільного пенсійного страхування та відповідних даних у реєстрі.

Редакція PSM звертає увагу, що після 2004 року вирішальне значення для пенсійного стажу має не запис у документах, а факт сплати страхових внесків. Тому українцям варто періодично перевіряти інформацію про свій страховий стаж в електронному кабінеті на порталі Пенсійного фонду та за потреби завчасно подбати про підтвердження періодів до 2004 року.

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