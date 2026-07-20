Деякі пенсіонери отримають більші виплати: кого це стосується

Деякі українські пенсіонери можуть отримати від Пенсійного фонду не лише підвищену щомісячну виплату, а й одразу кілька тисяч гривень за попередні місяці. Йдеться не про нову державну допомогу, а про кошти, які раніше не були нараховані через затримку перерахунку або відсутність необхідних документів

Коли пенсіонерам виплачують донарахування

Найчастіше додаткові кошти отримують громадяни, які після призначення пенсії продовжували офіційно працювати та накопичили додатковий страховий стаж.

У такому разі Пенсійний фонд проводить перерахунок пенсії. Новий розмір виплати має застосовуватися з 1 квітня, однак фактично підвищена пенсія може надійти пізніше.

Причина полягає в тому, що дані про сплату єдиного соціального внеску надходять від роботодавців із певною затримкою. Тому Пенсійний фонд не завжди може одразу врахувати весь набутий страховий стаж.

Після завершення перерахунку пенсіонеру виплачують не лише пенсію в новому розмірі, а й різницю за попередні місяці. Через це одноразове зарахування може становити кілька тисяч гривень і бути суттєво більшим за звичайну пенсійну виплату.

Хто ще може отримати гроші за минулий період

Право на донарахування можуть мати й пенсіонери, які після призначення пенсії подали документи, що впливають на її розмір.

Зокрема, виплату можуть переглянути, якщо людина:

підтвердила страховий стаж, який раніше не врахували;

надала додаткові документи про заробітну плату;

підтвердила право на надбавку, доплату або іншу пенсійну виплату;

довела, що підвищений розмір пенсії мав застосовуватися раніше.

Читайте також: Хто з українців може отримати допомогу на оплату комуналки

У таких ситуаціях Пенсійний фонд визначає дату, з якої виникло право на більшу пенсію, та виплачує всю накопичену різницю.

Чи потрібно подавати заяву

Для працюючих пенсіонерів перерахунок за додатково набутий страховий стаж проводиться автоматично. Окремо звертатися до Пенсійного фонду в цьому випадку не потрібно.

Однак якщо підставою для збільшення пенсії є неврахований стаж, додаткові довідки про заробіток, право на надбавку або доплату, пенсіонеру необхідно самостійно подати документи.

Після їх перевірки Пенсійний фонд може переглянути розмір пенсії та донарахувати кошти за попередній період.

Редакція PSM звертає увагу: якщо пенсіонер має документи про стаж, заробіток або право на доплати, які раніше не були враховані, варто звернутися до Пенсійного фонду та перевірити правильність нарахувань. У деяких випадках це може допомогти не лише підвищити щомісячну пенсію, а й отримати значну суму за минулі місяці.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Пенсії та соцвиплати у 2027: які зміни готує Кабмін

Скільки податків сплатили підприємства держсектору за перше півріччя 2026

Деякі українці отримають 12 300 грн допомоги: як подати заявку

За матеріалами napensii.ua.