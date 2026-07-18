Хто з українців може отримати допомогу на оплату комуналки

Українці, які належать до пільгових категорій, можуть частково компенсувати витрати на житлово-комунальні послуги коштом держави. Водночас право на таку допомогу залежить не лише від статусу заявника, а й від матеріального становища його сім’ї

У 2026 році під час призначення пільги враховують середній дохід на кожного члена домогосподарства. Розповідаємо, кому доступна знижка, який дохід не можна перевищувати та куди звертатися для її оформлення.

Який дохід дає право на пільгу у 2026 році

Одним із ключових критеріїв є середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну людину.

Для визначення права на допомогу враховують доходи за шість місяців, що передують місяцю звернення. Отриманий показник не повинен бути вищим за суму, яка дає право на застосування податкової соціальної пільги.

За інформацією Пенсійного фонду України, у 2026 році граничний дохід становить 4 660 гривень на одну особу на місяць.

Якщо середній дохід кожного члена сім’ї перевищує цей показник, пільгу з урахуванням доходів можуть не призначити.

Кому можуть надати знижку на оплату комунальних послуг

За умови дотримання встановленого критерію доходу оформити пільгу можуть представники визначених законодавством категорій.

Зокрема, йдеться про:

військовослужбовців, які отримали інвалідність унаслідок виконання службових обов’язків;

батьків, чоловіків, дружин і дітей військових, які загинули, померли або зникли безвісти під час проходження служби;

постраждалих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до першої та другої категорій;

чоловіків і дружин померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС, а також опікунів їхніх дітей;

реабілітованих громадян, які стали особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку внаслідок політичних репресій;

вдів і вдівців учасників ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, які не одружилися повторно;

ветеранів військової служби, Національної поліції, органів внутрішніх справ та інших силових структур;

вдів і вдівців ветеранів відповідних служб;

колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, створених у період Другої світової війни;

осіб, які народилися у таких місцях примусового тримання;

депортованих громадян, які мають інвалідність або досягли пенсійного віку.

Сам пільговий статус не завжди гарантує автоматичне надання знижки. У випадках, передбачених законодавством, Пенсійний фонд додатково перевіряє доходи родини.

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Як оформити пільгу особисто

Подати заяву можна незалежно від зареєстрованого місця проживання. Для цього заявник може звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Крім того, документи приймають:

центри надання адміністративних послуг;

уповноважені працівники виконавчих органів сільських, селищних і міських рад;

представники територіальних громад.

Також заяву разом із копіями необхідних документів дозволено надіслати поштою до відповідного органу Пенсійного фонду.

Як подати заяву дистанційно

Оформити допомогу можна і без відвідування державних установ.

Електронну заяву приймають:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

у мобільному застосунку ПФУ;

через портал державних послуг «Дія»;

у мобільному застосунку «Дія».

Для онлайн-подання заявнику може знадобитися кваліфікований електронний підпис або інший доступний спосіб підтвердження особи.

Що варто врахувати перед зверненням

Перед поданням документів доцільно перевірити, чи внесена інформація про пільговика до відповідного державного реєстру, а також підготувати документи, що підтверджують статус, склад сім’ї та доходи.

Головним фінансовим орієнтиром у 2026 році залишається сума 4 660 гривень на одну особу щомісяця. Якщо дохід родини не перевищує цей рівень, а заявник належить до однієї з передбачених законом категорій, він може звернутися до Пенсійного фонду для призначення знижки на житлово-комунальні послуги.

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Джерело: На пенсії.