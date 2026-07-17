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Пенсії та соцвиплати у 2027: які зміни готує Кабмін

17.07.2026 14:20
Микола Деркач

Кабінет Міністрів України визначив прогнозні розміри прожиткового мінімуму, які планується запровадити з 1 січня 2027 року. Саме цей показник використовується для розрахунку низки соціальних виплат, пенсій, державної допомоги та окремих податкових платежів

Пенсії та соцвиплати у 2027: які зміни готує Кабмін

Фото: chatgpt.com

Який прожитковий мінімум діє зараз

Станом на 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить:

  • на одну особу — 3 209 грн;
  • для дітей до 6 років — 2 817 грн;
  • для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;
  • для працездатних осіб — 3 328 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Після останнього перегляду цих показників було збільшено мінімальні пенсії, допомогу малозабезпеченим сім’ям, окремі соціальні виплати, а також інші види державної підтримки. Крім того, прожитковий мінімум для працездатних осіб використовується при визначенні максимальної бази нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ).

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Які зміни пропонує Кабмін

Згідно з Бюджетною декларацією, з 1 січня 2027 року пропонується встановити такі показники прожиткового мінімуму:

  • на одну особу — 3 559 грн;
  • для дітей до 6 років — 3 124 грн;
  • для дітей від 6 до 18 років — 3 895 грн;
  • для працездатних осіб — 3 691 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність — 2 878 грн.

Водночас уряд наголошує, що ці показники поки що мають прогнозний характер. Вони використовуються як орієнтир під час підготовки проєкту Державного бюджету на 2027 рік і можуть бути змінені під час його розгляду Верховною Радою.

Нагадаємо, що в Україні триває обговорення реформи системи соціальних стандартів. Експерти неодноразово звертали увагу, що чинний законодавчо встановлений прожитковий мінімум суттєво відстає від фактичного рівня витрат, необхідних для забезпечення базових потреб громадян.

Редакція PSM звертає увагу, що прожитковий мінімум залишається одним із ключових соціально-економічних показників, від якого залежать не лише пенсії та державна допомога, а й окремі податкові та трудові розрахунки. Водночас його прогнозне підвищення не означає автоматичного пропорційного зростання всіх соціальних виплат, адже остаточні розміри фінансування визначатимуться законом про Державний бюджет на 2027 рік.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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