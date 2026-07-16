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PaySpaceMagazine

Деякі українці отримають 12 300 грн допомоги: як подати заявку

16.07.2026 15:40
Микола Деркач

Благодійна організація «Карітас-Спес» розпочала реєстрацію на отримання одноразової грошової допомоги для українців, які постраждали внаслідок війни. Виплати здійснюватимуться у межах гуманітарного проєкту, що триватиме у 2026-2027 роках

Деякі українці отримають 12 300 грн допомоги: як подати заявку

Фото: chatgpt.com

Хто може отримати допомогу

Розмір одноразової виплати становить 12 300 гривень.

Подати заявку можуть громадяни, які проживають у населених пунктах, розташованих у межах 50 кілометрів від лінії фронту, а також у прикордонних з росією областях, якщо вони:

  • зазнали тяжких поранень унаслідок бойових дій;
  • втратили члена сім’ї через війну;
  • евакуювалися зі свого місця проживання протягом останніх 45 днів.

Водночас важливо, щоб із моменту події, яка є підставою для отримання допомоги, до дати реєстрації минуло не більше 45 днів.

Які документи потрібні

Усім заявникам необхідно підготувати:

  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • реквізити банківського рахунку у форматі IBAN.

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Для постраждалих через поранення

Особи, які отримали поранення внаслідок бойових дій, повинні звернутися до медичного закладу не пізніше ніж протягом першої доби після травми. Для оформлення допомоги знадобляться:

  • витяг із протоколу поліції або Єдиного реєстру досудових розслідувань;
  • листок непрацездатності, що підтверджує лікування тривалістю щонайменше п’ять днів;
  • завірена лікарем виписка з медичної документації або епікриз із зазначенням характеру травм.

У разі втрати члена сім’ї

Необхідно надати:

  • свідоцтво про смерть;
  • довідку про причину смерті;
  • витяг із протоколу поліції щодо обставин загибелі.

Для евакуйованих громадян

Факт евакуації можна підтвердити одним або кількома документами, серед яких:

  • довідка ВПО, оформлена не раніше ніж за 45 днів до подання заявки;
  • підтвердження реєстрації в офіційному центрі евакуації або колективному центрі;
  • документи від гуманітарних чи волонтерських організацій;
  • транспортні квитки;
  • документи органів місцевої влади;
  • документи, що підтверджують місце постійного проживання.

Як звернутися

Отримати консультацію щодо оформлення допомоги можна за телефонами гарячих ліній:

  • «Карітас-Спес Україна»0 800 300 344;
  • «Карітас-Спес Павлоград»067 408 79 69.

Звернення приймаються з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 14:00.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що програма передбачає обмежений строк для подання заявки — звернутися по допомогу можна лише протягом 45 днів після події, яка дає право на виплату. Тому потенційним отримувачам варто не відкладати реєстрацію та заздалегідь підготувати необхідний пакет документів.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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