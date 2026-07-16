Деякі українці отримають 12 300 грн допомоги: як подати заявку

Благодійна організація «Карітас-Спес» розпочала реєстрацію на отримання одноразової грошової допомоги для українців, які постраждали внаслідок війни. Виплати здійснюватимуться у межах гуманітарного проєкту, що триватиме у 2026-2027 роках
Хто може отримати допомогу
Розмір одноразової виплати становить 12 300 гривень.
Подати заявку можуть громадяни, які проживають у населених пунктах, розташованих у межах 50 кілометрів від лінії фронту, а також у прикордонних з росією областях, якщо вони:
- зазнали тяжких поранень унаслідок бойових дій;
- втратили члена сім’ї через війну;
- евакуювалися зі свого місця проживання протягом останніх 45 днів.
Водночас важливо, щоб із моменту події, яка є підставою для отримання допомоги, до дати реєстрації минуло не більше 45 днів.
Які документи потрібні
Усім заявникам необхідно підготувати:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- реквізити банківського рахунку у форматі IBAN.
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Для постраждалих через поранення
Особи, які отримали поранення внаслідок бойових дій, повинні звернутися до медичного закладу не пізніше ніж протягом першої доби після травми. Для оформлення допомоги знадобляться:
- витяг із протоколу поліції або Єдиного реєстру досудових розслідувань;
- листок непрацездатності, що підтверджує лікування тривалістю щонайменше п’ять днів;
- завірена лікарем виписка з медичної документації або епікриз із зазначенням характеру травм.
У разі втрати члена сім’ї
Необхідно надати:
- свідоцтво про смерть;
- довідку про причину смерті;
- витяг із протоколу поліції щодо обставин загибелі.
Для евакуйованих громадян
Факт евакуації можна підтвердити одним або кількома документами, серед яких:
- довідка ВПО, оформлена не раніше ніж за 45 днів до подання заявки;
- підтвердження реєстрації в офіційному центрі евакуації або колективному центрі;
- документи від гуманітарних чи волонтерських організацій;
- транспортні квитки;
- документи органів місцевої влади;
- документи, що підтверджують місце постійного проживання.
Як звернутися
Отримати консультацію щодо оформлення допомоги можна за телефонами гарячих ліній:
- «Карітас-Спес Україна» — 0 800 300 344;
- «Карітас-Спес Павлоград» — 067 408 79 69.
Звернення приймаються з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 14:00.
Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що програма передбачає обмежений строк для подання заявки — звернутися по допомогу можна лише протягом 45 днів після події, яка дає право на виплату. Тому потенційним отримувачам варто не відкладати реєстрацію та заздалегідь підготувати необхідний пакет документів.
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За матеріалами napensii.ua.