Деякі українці отримають 12 300 грн допомоги: як подати заявку

Благодійна організація «Карітас-Спес» розпочала реєстрацію на отримання одноразової грошової допомоги для українців, які постраждали внаслідок війни. Виплати здійснюватимуться у межах гуманітарного проєкту, що триватиме у 2026-2027 роках

Хто може отримати допомогу

Розмір одноразової виплати становить 12 300 гривень.

Подати заявку можуть громадяни, які проживають у населених пунктах, розташованих у межах 50 кілометрів від лінії фронту, а також у прикордонних з росією областях, якщо вони:

зазнали тяжких поранень унаслідок бойових дій;

втратили члена сім’ї через війну;

евакуювалися зі свого місця проживання протягом останніх 45 днів.

Водночас важливо, щоб із моменту події, яка є підставою для отримання допомоги, до дати реєстрації минуло не більше 45 днів.

Які документи потрібні

Усім заявникам необхідно підготувати:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

реквізити банківського рахунку у форматі IBAN.

Читайте також: Хто в Україні сплатив найбільше податків у 2026 — ДПСУ

Для постраждалих через поранення

Особи, які отримали поранення внаслідок бойових дій, повинні звернутися до медичного закладу не пізніше ніж протягом першої доби після травми. Для оформлення допомоги знадобляться:

витяг із протоколу поліції або Єдиного реєстру досудових розслідувань;

листок непрацездатності, що підтверджує лікування тривалістю щонайменше п’ять днів;

завірена лікарем виписка з медичної документації або епікриз із зазначенням характеру травм.

У разі втрати члена сім’ї

Необхідно надати:

свідоцтво про смерть;

довідку про причину смерті;

витяг із протоколу поліції щодо обставин загибелі.

Для евакуйованих громадян

Факт евакуації можна підтвердити одним або кількома документами, серед яких:

довідка ВПО, оформлена не раніше ніж за 45 днів до подання заявки;

підтвердження реєстрації в офіційному центрі евакуації або колективному центрі;

документи від гуманітарних чи волонтерських організацій;

транспортні квитки;

документи органів місцевої влади;

документи, що підтверджують місце постійного проживання.

Як звернутися

Отримати консультацію щодо оформлення допомоги можна за телефонами гарячих ліній:

«Карітас-Спес Україна» — 0 800 300 344 ;

— ; «Карітас-Спес Павлоград» — 067 408 79 69.

Звернення приймаються з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 14:00.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що програма передбачає обмежений строк для подання заявки — звернутися по допомогу можна лише протягом 45 днів після події, яка дає право на виплату. Тому потенційним отримувачам варто не відкладати реєстрацію та заздалегідь підготувати необхідний пакет документів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

Можливості банків розширять: що змінить сек’юритизація для українців

Україна перейде на новий стандарт електронного підпису

За матеріалами napensii.ua.