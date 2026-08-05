Хто з українців може отримати доплату до пенсії у 2026

Окремі категорії українців мають право на постійну надбавку за особливі заслуги перед державою. Її можуть призначити до пенсії за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років

Хто має право на надбавку

Виплату призначають Героям України, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, а також громадянам, які після проголошення незалежності отримали чотири й більше орденів України або почесне звання категорії «народний».

До переліку входять ветерани війни, нагороджені орденом за особисту мужність під час захисту України. Право на доплату мають переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор, чемпіони й рекордсмени світу та Європи, космонавти, лауреати державних премій, власники звання «заслужений» і нагороджені орденами України.

Надбавка передбачена для матерів, які народили п’ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо дітей виховував батько через смерть матері або позбавлення її батьківських прав, виплату можуть призначити йому.

Окрема виплата встановлена для борців за незалежність України у XX столітті, реабілітованих після репресій комуністичного режиму.

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Скільки доплачують у 2026 році

Для більшості одержувачів надбавка становить 23-40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він дорівнює 2 595 грн, тому щомісячна доплата становить від 596,85 грн до 1 038 грн.

Для реабілітованих борців за незалежність діє інший порядок. Із 1 березня 2026 року їхня виплата після індексації становить 5 667,51 грн на місяць.

Пенсію встановлюють із дня звернення або набуття права, якщо заяву подано не пізніше ніж через 12 місяців. До Пенсійного фонду потрібно подати заяву та документи, що підтверджують заслуги. Документи, яких бракує, можна донести протягом трьох місяців.

Після смерті людини, яка мала право на надбавку, непрацездатним членам її сім’ї встановлюють 70% виплати за наявності одного отримувача або 90%, якщо їх двоє й більше.

Редакція PSM звертає увагу, що під час повномасштабної війни ця норма має особливе значення для українських захисників, відзначених державними нагородами, та їхніх родин. Водночас статус ветерана сам по собі не гарантує доплату: право залежить від виду нагороди й відповідності вимогам закону.

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Джерела: businessua.com; pfu.gov.ua.