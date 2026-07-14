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PaySpaceMagazine

Хто в Україні сплатив найбільше податків у 2026 — ДПСУ

14.07.2026 19:00
Микола Деркач

За підсумками першого півріччя лідером за обсягом сплачених податків стала переробна промисловість. Це 17,6% загальної суми сплати до зведеного бюджету – практично кожна 5 гривня

Хто в Україні сплатив найбільше податків у 2026 — ДПСУ

Фото: tax.gov.ua

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух, передає пресслужба ДПСУ.

«Стійкість країни вимірюється не лише нашою здатністю протистояти ворогу. Вона вимірюється ще й тим, чи працює економіка. Особливо в умовах, коли росіяни постійно атакують енергетичну інфраструктуру, виробництва та підприємства. Українському бізнесу дедалі все складніше. Але наш бізнес незламний, попри надважкі умови долає виклики, зберігає робочі місця та сплачує податки», – додала Леся Карнаух.

Значну частку також сформували:

  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 15,9 %;
  • державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування – 12,0 %;
  • фінансова та страхова діяльність – 11,5 %.

Ці галузі також продемонстрували найбільше зростання сплати до бюджету порівняно з першим півріччям 2025 року.

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У лідерах знову ж таки переробна промисловість, яка збільшила сплату на 33,5 млрд грн (+19,1 %).

Підприємства сфери державного управління й оборони сплатили більше на 21,3 млрд грн (+17,5 %), оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – на 18,6 млрд грн (+10,9 %), а постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 18,3 млрд грн (+28,5 %).

«Вдячна відповідальному бізнесу. Зі свого боку ДПС робить все, щоб ті, хто, працюють чесно і прозоро, не стикалися зі штучним барʼєрами. Наше завдання – підтримувати платників, забезпечувати зрозумілі правила та якісний сервіс, щоб навіть у найскладніших умовах бізнес міг працювати і розвиватися», – наголосила очільниця ДПС.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що така структура податкових надходжень водночас демонструє і силу, і вразливість української економіки. Значна залежність бюджету від кількох ключових секторів означає, що будь-які перебої у виробництві, торгівлі чи енергетиці можуть швидко позначитися на державних доходах, тому критично важливими залишаються диверсифікація економіки, підтримка малого та середнього бізнесу й розширення кола стабільних платників податків.

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