Пенсії у серпні 2026 року: хто отримає доплати та одноразову допомогу

У серпні 2026 року масштабного перерахунку пенсій в Україні не передбачено. Після березневої індексації на 12,1% більшість пенсіонерів продовжать отримувати виплати у звичному розмірі. Водночас окремі категорії громадян можуть розраховувати на додаткові нарахування

Насамперед йдеться про вікові доплати, які призначаються автоматично після досягнення 70, 75 або 80 років. Важливою умовою є те, що загальний розмір пенсійної виплати не повинен перевищувати 10 340,35 грн.

Розмір щомісячних доплат становить:

300 грн — після досягнення 70 років;

— після досягнення 70 років; 456 грн — після досягнення 75 років;

— після досягнення 75 років; 570 грн — після досягнення 80 років.

Звертатися до Пенсійного фонду для оформлення надбавки не потрібно — вона нараховується автоматично на підставі даних про дату народження.

Водночас варто враховувати, що доплати не підсумовуються. Наприклад, якщо пенсіонер уже отримував 300 грн після 70 років, то після досягнення 75-річного віку його доплата збільшиться лише до 456 грн, а не становитиме 756 грн.

Читайте також: Які товари приносять Україні найбільше валюти під час війни

Якщо день народження припадає на середину місяця, надбавка за серпень буде нарахована пропорційно кількості днів після ювілею. Повний розмір доплати пенсіонер отримає вже з наступного місяця.

Крім того, у серпні традиційно виплачуватиметься одноразова грошова допомога до Дня Незалежності України. Її отримають учасники бойових дій, ветерани війни, люди з інвалідністю внаслідок війни, громадяни з особливими заслугами перед державою, а також члени сімей загиблих захисників і захисниць України. Розмір виплат для кожної категорії щороку окремо визначає Кабінет Міністрів.

Попри відсутність нової хвилі індексації, серпень принесе додаткову фінансову підтримку тим пенсіонерам, які мають право на вікові надбавки або державну допомогу до Дня Незалежності.

Редакція PSM звертає увагу, що адресні доплати залишаються одним із ключових інструментів підтримки пенсіонерів в умовах воєнного стану. На тлі обмежених можливостей державного бюджету такі виплати допомагають посилити соціальний захист найбільш вразливих категорій громадян, водночас зберігаючи стабільність пенсійної системи України.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Дія розширила можливості для учасників гранту «Власна справа»

Скільки грошей від податків залучили місцеві бюджети у 2026

НКЦПФР поповнила список потенційно шахрайських інвестпроєктів