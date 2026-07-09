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НКЦПФР поповнила список потенційно шахрайських інвестпроєктів

09.07.2026 10:20
Микола Деркач

Нацкомісія внесла до переліку сумнівних ще два проєкти — LambdaTrade та Sevlushfoods. Обидва активно закликають українців вкладати в них гроші, обіцяють високий дохід, але жоден не має дозволу працювати на українських ринках капіталу

НКЦПФР поповнила список потенційно шахрайських інвестпроєктів

Фото: chatgpt.com

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

LambdaTrade видає себе за інвестиційну платформу для українців — сайт має українську версію і на ньому може зареєструватися будь-хто з України. Проте вона не має ліцензії та дозволи, які за законом потрібні для залучення коштів українців.

Sevlushfoods діє інакше, але мета та сама – залучення грошей. Проєкт пропонує купити токени під назвою AGTI та обіцяє гарантований і дуже високий відсоток дохідності.

Комісія звертає увагу, що жоден легальний фінансовий інструмент не може гарантувати надприбуток без ризику. Це базовий закон інвестування, і той, хто його порушує, або не розуміє, як працюють фінанси, або свідомо вводить в оману людей.

Комісія виявила ці проєкти під час моніторингу та зафіксувала ознаки, які вказують на недобросовісне залучення коштів. Інформацію про LambdaTrade, Sevlushfoods та інші сумнівні проєкти можна знайти на офіційному сайті Комісії в розділі «Захист інвесторів». Кожен, хто планує інвестувати може ознайомитись із повним списком шахрайських проєктів за посиланням.

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Чому це взагалі важливо

Комісія системно веде перелік сумнівних інвестиційних проєктів. Схема завжди однакова, змінюються лише назви та обгортка — сайт, токен, платформа, застосунок. Мета — зібрати гроші у людей, які довірилися гучній обіцянці. Щораніше про такий проєкт дізнаються люди, то менше шансів, що хтось втратить свої заощадження.

Як розпізнати подібну схему самостійно

Насторожити має вже сама обіцянка гарантованого й високого доходу — на реальному ринку дохідність завжди пов’язана з ризиком, ніхто не може обіцяти прибуток наперед. Інший сигнал — відсутність ліцензії. Перевірити чи є вона у компанії — можна в реєстрах на сайті Комісії. Якщо компанії там немає, працювати з нею не варто.

Викликає сумніви й відсутність фізичної адреси чи офісу в Україні, коли платформа при цьому активно рекламується для українців і має україномовну версію сайту.

Ознаками потенційного шахрайства є психологічний тиск (заклик негайно ухвалити рішення), обіцянки ексклюзивного доступу чи членства в закритих клубах, а також пропозиції переказати кошти у криптовалюті чи на картку фізичної особи. Головне правило: перш ніж вкладати гроші, перевірте компанію в офіційних реєстрах, а не покладайтеся на відгуки чи рекламу в соцмережах. Якщо компанії немає в переліку сумнівних, це ще не означає, що вона надійна. Завжди можна звернутися до Комісії з запитом.

З типовими ознаками шахрайських інвестиційних проєктів можна ознайомитися в нашій інфографіці за посиланням.

Якщо ви виявили підозрілу платформу або стали жертвою зловмисників, просимо негайно повідомити про це фахівців Комісії за адресою: [email protected].

Редакція PSM звертає увагу, що включення компанії або проєкту до переліку сумнівних не є судовим рішенням про вчинення шахрайства, однак свідчить про наявність ознак, які можуть становити ризик для інвесторів. Перед вкладенням коштів варто перевірити наявність ліцензії, ознайомитися з інформацією в офіційних реєстрах НКЦПФР та критично оцінювати будь-які обіцянки гарантованого високого прибутку.

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Рубрики: БезпекаІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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