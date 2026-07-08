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Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 у акції Marvell рік тому

08.07.2026 12:30
Микола Деркач

Інвестори, які скористалися падінням акцій Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) на початку 2025 року та придбали їх влітку, за рік отримали б понад 229% прибутку

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 у акції Marvell рік тому

Фото: chatgpt.com

Станом на 7 липня 2025 року акції Marvell торгувалися на рівні $71,55, тоді як на момент написання матеріалу їхня вартість зросла до $235,48, що на 229,11% більше.

Таким чином, інвестиція у $1000 за рік перетворилася б на $3291,13, а чистий прибуток становив би $2291,13.

Для порівняння, аналогічна інвестиція в індекс S&P 500 за той самий період зросла б лише до $1209,90, принісши близько $209,90 прибутку.

Водночас Marvell не стала найуспішнішою інвестицією серед виробників напівпровідників. За останні 12 місяців акції Intel (NASDAQ: INTC) подорожчали на 455%, а AMD (NASDAQ: AMD) — на 309%. Натомість Nvidia (NASDAQ: NVDA) за цей період додала лише 23%.

Крім того, ще кращу дохідність продемонстрували окремі компанії сектору пам’яті, зокрема SanDisk (NASDAQ: SNDK).

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Що очікує на акції Marvell далі

Попри суттєве зростання порівняно з минулим роком і початком 2026-го, акції Marvell вже втратили частину нещодавніх здобутків.

Наприкінці травня їхнє зростання різко прискорилося після заяви генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, який припустив, що Marvell може стати наступною компанією з ринковою капіталізацією $1 трлн. На цьому тлі котирування підскочили приблизно з $205 до історичного максимуму $329,88.

Втім, закріпитися на цих рівнях акціям не вдалося. Корекція відбулася на тлі загального охолодження інтересу до сектору штучного інтелекту та погіршення настроїв щодо технологічних компаній у червні 2026 року.

Додатковий тиск на ринок спричинили дискусії навколо вартості використання ШІ та ефективності масштабних інвестицій у відповідну інфраструктуру. Ситуацію також ускладнили повідомлення про те, що Meta Platforms (NASDAQ: META) розглядає можливість здавати в оренду надлишкові обчислювальні потужності, що поставило під сумнів баланс між попитом і пропозицією на ринку дата-центрів.

Редакція PSM звертає увагу, що навіть акції компаній, які демонструють багатократне зростання, можуть зазнавати значних корекцій. Висока дохідність у технологічному секторі, особливо в сегменті штучного інтелекту та напівпровідників, зазвичай супроводжується підвищеною волатильністю, тому інвесторам варто враховувати не лише потенційний прибуток, а й пов’язані ризики.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
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