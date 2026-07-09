Скільки грошей від податків залучили місцеві бюджети у 2026

Протягом I півріччя 2026 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 287,7 млрд грн, що на 41,9 млрд грн більше ніж за аналогічний період минулого року

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за I півріччя 2026 року були:

166,2 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб;

42,1 млрд грн – єдиний податок;

24 млрд грн – плата за землю;

20,6 млрд грн – акцизний податок;

17,4 млрд грн – податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;

6,1 млрд грн – податок на нерухоме майно.

Найвищий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до I півріччя 2025 року зафіксовано у таких областях: Закарпатська (+26,6 %), Волинська (+26,4 %), Київська (+25,5 %), Івано-Франківська (+25,0 %), Львівська (+23 %), Рівненська (+22,8 %), Чернівецька (22,4 %), Тернопільська (21,6 %), Житомирська (+21,5 %) та Вінницька (21,4 %).

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Збільшення доходів у цих областях пов’язано, зокрема, з тим, що до них перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими рф.

Відповідно, найменший показник доходів виявлено в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими рф, зокрема, в Донецькій, Запорізькій та Луганській областях.

Завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування за I півріччя 2026 року вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 17 % у порівнянні з I півріччям 2025 року.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість здійснювати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

Редакція PSM звертає увагу, що попри триваючу війну місцеві бюджети продовжують демонструвати позитивну динаміку надходжень. Ключовими факторами залишаються стабільна сплата податків, релокація підприємств і населення до більш безпечних регіонів, а також поступове відновлення економічної активності.

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