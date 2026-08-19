На Марсі знайшли сліди зниклого «міста інопланетян»

Знімки марсіанського регіону Кідонія знову стали підставою для припущень про можливе існування стародавнього поселення на Червоній планеті. Прихильники теорії вважають, що кілька відомих утворень могли розташовуватися вздовж давньої берегової лінії, однак наукових доказів штучного походження цих структур немає

Звідки виникла теорія

У центрі уваги опинилася Кідонія — регіон Марса, де розташовані незвичайні пагорби та столові гори. Деякі з них упродовж десятиліть порівнюють із людським обличчям, пірамідою та залишками будівель.

Прихильники гіпотези звернули увагу на межу між нерівною височиною та значно гладкішою низовиною. Вони припускають, що в минулому ця рівнина могла бути частиною великої водойми, а перехід між типами рельєфу — стародавньою береговою лінією.

Поруч із нею розташовані так звані Обличчя, піраміда D&M та Місто. Саме їхнє розташування стало головним аргументом прихильників версії про можливе поселення.

Дослідник НЛО Джейсон Мартелл порівняв цю конфігурацію із земними містами, які історично виникали біля води. Серед прикладів він назвав Венецію, Александрію, Амстердам, Сінгапур, Дубай і Мангеттен, а також стародавні Мемфіс та Ур.

За його припущенням, так зване Обличчя могло виконувати роль монумента, розташованого над водоймою та сусіднім поселенням.

Чому це поки не доказ

Головна проблема цієї версії полягає в тому, що вона базується переважно на візуальній інтерпретації знімків. Передбачувану берегову лінію нанесли на зображення вручну, а геологічного аналізу, дослідження осадових порід або інших вимірювань, які підтвердили б її водне походження, не представлено.

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Крім того, розташування кількох утворень уздовж однієї лінії саме по собі не свідчить про те, що їх створили або розмістили штучно.

Незвичайний вигляд марсіанських структур також може пояснюватися парейдолією — схильністю людини бачити знайомі образи та впорядковані форми у випадкових природних об’єктах. Освітлення, тіні та кут знімання здатні додатково посилювати такий ефект.

Тому Обличчя, піраміда та ймовірні будівлі можуть бути звичайними природними формами рельєфу.

Сам Мартелл визнає, що для підтвердження гіпотези потрібна оцінка геологів. Наразі немає доказів того, що в Кідонії існувала берегова лінія, штучні споруди або розумна цивілізація.

Редакція PSM звертає увагу, що подібні дискусії показують, наскільки важливими для дослідження Марса залишаються детальні орбітальні спостереження та геологічний аналіз. Для України тема також має науковий контекст: українські дослідники та інженери працюють у космічній галузі й беруть участь у міжнародних проєктах, пов’язаних із вивченням планет Сонячної системи.

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Джерело: DailyMail.