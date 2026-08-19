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OpenAI запустила ChatGPT для підлітків

19.08.2026 11:20
Микола Деркач

OpenAI представила ChatGPT для підлітків — окремий формат роботи сервісу для користувачів віком від 13 до 17 років. Він орієнтований на навчання, розвиток критичного мислення та безпечніше використання AI, а також передбачає додаткові інструменти контролю для батьків

OpenAI запустила ChatGPT для підлітків

Фото: unsplash.com/Emiliano Vittoriosi

Якщо система визначає, що користувачеві менше ніж 18 років, або він сам вказує вік від 13 до 17 років, його автоматично переводять на ChatGPT для підлітків.

Як працюватиме ChatGPT для підлітків

Одним із ключових елементів сервісу стане Режим навчання. Замість того щоб одразу видавати готову відповідь, ChatGPT використовуватиме навідні запитання, покрокові пояснення та перевірку знань, щоб допомогти підлітку самостійно розібратися з матеріалом.

OpenAI також додає нагадування про відповідальне виконання домашніх завдань. Якщо система визначить, що учень намагається просто отримати готове рішення завдання, вона зможе запропонувати перейти до Режиму навчання та розібрати проблему поетапно.

Серед інших функцій — тести, навчальні візуалізації та новий режим «Навчальні години». Підлітки або їхні батьки зможуть обрати час, коли Режим навчання автоматично вмикатиметься за замовчуванням.

За словами OpenAI, такий підхід базується на дослідженнях, відповідно до яких активне відтворення інформації, самостійне пояснення та покрокове опрацювання завдань можуть сприяти кращому розумінню матеріалу й довшому збереженню знань.

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Посилений захист за замовчуванням

Для користувачів віком до 18 років компанія запроваджує додаткові обмеження щодо контенту, пов’язаного із самоушкодженням, насильством, розладами харчової поведінки, небезпечними діями, а також сексуальними та графічними матеріалами.

Батьки, чиї акаунти пов’язані з акаунтами підлітків, зможуть встановлювати «Тихі години», керувати окремими налаштуваннями та в обмежених ситуаціях із високим рівнем ризику отримувати сповіщення про безпеку. OpenAI також планує розширити такі повідомлення на випадки, пов’язані з розладами харчової поведінки.

Крім того, ChatGPT нагадуватиме підліткам робити перерви та застерігатиме від завантаження приватних або чутливих зображень.

Оновлені правила також забороняють ChatGPT використовувати романтичні висловлювання у спілкуванні з неповнолітніми, заохочувати емоційну залежність або створювати враження, що AI має власні почуття чи свідомість.

OpenAI розширює освітні ініціативи

Паралельно компанія оголосила про партнерство з CodeAI. Проєкт має допомогти учням і викладачам краще розуміти принципи роботи штучного інтелекту, критично оцінювати його відповіді та використовувати AI для навчання й створення власних проєктів.

OpenAI наголошує, що ChatGPT для підлітків має доповнювати навчальний процес, а не замінювати викладачів або самостійну роботу учнів.

Редакція PSM звертає увагу, що запуск окремого режиму для неповнолітніх може бути актуальним і для українських школярів, які вже використовують генеративний AI для навчання. Поєднання освітніх функцій із віковими обмеженнями та батьківським контролем може стати важливим фактором безпечнішого використання таких інструментів у школі та вдома.

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Джерело: OpenAI.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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