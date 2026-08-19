close-btn
PaySpaceMagazine

Bank of America назвав захисні активи на тлі зростання ризиків

19.08.2026 12:30
Микола Деркач

Bank of America радить інвесторам обережніше ставитися до ризикових активів і звернути увагу на більш захисні інструменти. Причина — надто високий оптимізм на ринку, низькі запаси готівки та концентрація капіталу в акціях

Bank of America назвав захисні активи на тлі зростання ризиків

Фото: freepik.com

Інвестори масово роблять ставку на акції

Серпневе опитування Global Fund Manager Survey від Bank of America показало, що чисті 56% керівників фондів мають підвищену частку акцій у портфелях. Це найвищий рівень із листопада 2021 року.

Водночас частка готівки в активах під управлінням скоротилася до 3,5%. Це шостий найнижчий показник від початку проведення опитування у 1998 році.

За оцінкою Bank of America, нинішні настрої інвесторів є третіми за рівнем оптимізму з 2022 року. Індикатор наблизився до верхньої межі історичного діапазону, яка раніше спостерігалася в періоди особливо високого апетиту до ризику.

Попри це, банк не радить додатково нарощувати позиції в ризикових активах. Серед контрарних стратегій аналітики виділяють довгі позиції в облігаціях у поєднанні з короткими позиціями в сировинних товарах.

Bank of America також віддає перевагу акціям компаній сектору товарів повсякденного попиту перед технологічними паперами, а компаніям сектору споживчих товарів і послуг не першої необхідності — перед банками. Британські акції, на думку банку, наразі виглядають привабливіше за американські.

Також читайте: Скільки акцій SpaceX належить Ілону Маску

Золото знову в центрі уваги

Серед захисних активів Bank of America окремо виділяє золото. Чисті 16% керівників фондів вважають дорогоцінний метал недооціненим — це найвищий показник з березня 2023 року.

При цьому інвестори залишаються оптимістичними щодо економіки. Рекордні 56% респондентів очікують сценарію без посадки, за якого економіка уникне суттєвого уповільнення. Ще 43% прогнозують економічний бум — максимум із лютого 2022 року.

Високою залишається й упевненість у витратах на штучний інтелект. Довгі позиції в акціях глобальних виробників напівпровідників досі є найбільш переповненою угодою, хоча частка респондентів, які її назвали, знизилася з 82% до 53% за місяць.

Водночас 32% опитаних вважають AI-бульбашку найбільшим ризиком, а 38% називають витрати технологічних гіперскейлерів на ШІ потенційним джерелом майбутньої системної кредитної кризи.

Редакція PSM звертає увагу, що для українських інвесторів висновки Bank of America можуть бути корисними як індикатор глобального ринкового настрою. Низька частка готівки та висока концентрація капіталу в акціях свідчать про підвищену чутливість ринків до негативних новин, тому диверсифікація портфеля та частка захисних активів набувають особливого значення.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Улюблена акція Баффета злетіла на 26%: скільки тепер коштує його ставка

2 акції, які можуть досягти $500 млрд капіталізації

Баффетт планує повністю позбутися акцій Berkshire Hathaway

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
Експерт Волл-стріт прогнозує падіння акцій SpaceX 19.08.2026

Експерт Волл-стріт прогнозує падіння акцій SpaceX
Трейдер за лічені години отримав $282 тис. із вкладення у $9,6 тис. 17.08.2026

Трейдер за лічені години отримав $282 тис. із вкладення у $9,6 тис.
Рей Даліо оновив інвестиційний портфель: що змінилося 17.08.2026

Рей Даліо оновив інвестиційний портфель: що змінилося
Роберт Кійосакі назвав найкращу інвестицію серпня 17.08.2026

Роберт Кійосакі назвав найкращу інвестицію серпня
Скільки акцій SpaceX належить Ілону Маску 14.08.2026

Скільки акцій SpaceX належить Ілону Маску
Скільки українців стали інвесторами за роки повномасштабної війни 12.08.2026

Скільки українців стали інвесторами за роки повномасштабної війни

Вибір редакції
Всі
Фінансова стійкість, ШІ та інвестиції: як COMFY готується до нових викликів — інтерв’ю з Анною Демченко
ТОП статей 18.08.2026

Фінансова стійкість, ШІ та інвестиції: як COMFY готується до нових викликів — інтерв’ю з Анною Демченко

 Обмеження інтерчейнджу в Європі: що показують дані центральних банків
ТОП статей 17.08.2026

Обмеження інтерчейнджу в Європі: що показують дані центральних банків

 Ризики, інвестиції та масштабування: як Kormotech управляє фінансами — інтерв’ю з Юлією Опаленик
ТОП статей 14.08.2026

Ризики, інвестиції та масштабування: як Kormotech управляє фінансами — інтерв’ю з Юлією Опаленик

 Огляд платіжних сервісів України: великі гравці ринку онлайн-оплат
ТОП статей 12.08.2026

Огляд платіжних сервісів України: великі гравці ринку онлайн-оплат

Останні новини
Сьогодні  18:20

Скільки ПДФО сплатили українці у 2026 — Податкова

 Сьогодні  16:00

Скільки заробили українські банки у 2026 — Опендатабот

 Сьогодні  14:50

Експерт Волл-стріт прогнозує падіння акцій SpaceX

 Сьогодні  13:40

В Україні готують нові вимоги до фіскальних чеків для бізнесу

 Сьогодні  12:30

Bank of America назвав захисні активи на тлі зростання ризиків

 Сьогодні  11:20

OpenAI запустила ChatGPT для підлітків

 Сьогодні  10:10

Безготівкові платежі в Україні посилили домінування — НБУ

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.