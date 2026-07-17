Баффетт планує повністю позбутися акцій Berkshire Hathaway

Легендарний американський інвестор Воррен Баффетт оголосив про намір повністю передати свою частку в Berkshire Hathaway через благодійні пожертви до 31 грудня 2034 року

Про свої плани 95-річний мільярдер повідомив у пресрелізі, опублікованому 14 липня. За його словами, усі акції, що залишилися в його власності, протягом наступних восьми років будуть передані чотирьом благодійним фондам.

Цьогорічне рішення Баффетта привернуло особливу увагу, адже вперше за останні два десятиліття він не включив до списку отримувачів пожертв Фонд Білла та Мелінди Гейтс.

Натомість інвестор передасть 1 млн акцій класу B Berkshire Hathaway фондам Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation та NoVo Foundation, якими керують троє його дітей. Крім того, ще 9 млн акцій класу B отримує Susan Thompson Buffett Foundation, названий на честь його покійної дружини.

«Моя мета — позбутися всіх акцій Berkshire приблизно протягом восьми років. Сподіваюся, що мої троє дітей зможуть завершити цей процес до 31 грудня 2034 року», — заявив Баффетт.

Минулого року так званий «Оракул з Омахи» вже повідомляв про намір прискорити передачу свого статку на благодійність, щоб після його смерті дітям було простіше управляти спадщиною. Тоді він передав приблизно по 320 млн доларів у вигляді акцій Berkshire кожному з фондів своїх дітей, а пізніше пообіцяв додаткові пожертви приблизно по 200 млн доларів кожному.

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За словами Баффетта, він планує щороку збільшувати обсяг фінансування трьох фондів, які очолюють його діти, а фонд Susan Thompson Buffett Foundation отримуватиме ще більші суми.

Відсутність у цьогорічному списку Фонду Гейтсів пов’язують із новою хвилею суспільної уваги до минулих контактів Білла Гейтса із фінансистом Джеффрі Епштейном. За інформацією The Wall Street Journal, фонд ініціював внутрішню перевірку взаємодії Гейтса з Епштейном, а також переглядає власну політику щодо майбутніх благодійних партнерств. Повідомляється, що Баффетт вирішив дочекатися результатів цієї перевірки.

Водночас у Фонді Гейтсів подякували інвестору за багаторічну підтримку, зазначивши, що його внески допомогли реалізувати місію організації з покращення здоров’я та розширення можливостей людей у всьому світі.

Редакція PSM звертає увагу, що рішення Баффетта є знаковим не лише для світової благодійності, а й для інвестиційної спільноти. Протягом десятиліть він демонстрував, що капітал може бути інструментом довгострокового суспільного впливу. Для України цей підхід також набуває особливої актуальності, адже після завершення війни роль приватної філантропії та великого бізнесу у відновленні економіки, підтримці освіти, медицини та соціальних проєктів може суттєво зрости.

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За матеріалами finbold.com; berkshirehathaway.com.