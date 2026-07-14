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PaySpaceMagazine

Скільки б ви отримали, інвестувавши в акції Micron $1000

14.07.2026 21:00
Микола Деркач

Інвестиція в акції американського виробника мікрочипів Micron Technology (NASDAQ: MU) за останній місяць виявилася збитковою. Інвестор, який вклав $1000 у папери компанії 30 днів тому, наразі втратив 14,44% від початкової суми через падіння котирувань

Скільки б ви отримали, інвестувавши в акції Micron $1000

Фото: chatgpt.com

Про це повідомляє Finbold.

Станом на 15 червня 2026 року акції Micron торгувалися на рівні близько $1087,99, тому за $1000 можна було придбати приблизно 0,9191 акції компанії. Уже 22 та 25 червня їхня вартість зросла до $1113,38, однак згодом тренд змінився.

На момент написання матеріалу акції Micron коштували близько $930,88, через що вартість інвестиції скоротилася до $855,58. Таким чином, власник такого пакета паперів за місяць втратив $144,42.

Аналітики пов’язують тиск на акції компанії із посиленням побоювань щодо можливого формування «бульбашки» на ринку акцій, пов’язаних зі штучним інтелектом. Якщо оптимізм інвесторів щодо AI-сектору почне згасати, папери технологічних компаній можуть зіткнутися з новою хвилею розпродажів.

Попри короткострокове падіння, більшість аналітиків Волл-стріт зберігають позитивний прогноз щодо Micron. За даними TipRanks, 30 експертів рекомендують купувати акції компанії (Strong Buy), а середня цільова ціна на найближчі 12 місяців становить $1563,93, що значно перевищує поточний рівень.

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Водночас експерти наголошують, що подальша динаміка акцій значною мірою залежатиме від розвитку ринку штучного інтелекту та попиту на високопродуктивні чипи для AI-систем. Якщо сектор збереже темпи зростання, Micron може відновити втрати. У разі ж масштабної корекції технологічного ринку акції можуть продовжити дешевшати.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що навіть акції компаній, які вважаються бенефіціарами буму штучного інтелекту, можуть демонструвати високу волатильність. Для українських інвесторів, які дедалі активніше користуються міжнародними брокерськими платформами, ця історія є нагадуванням про важливість диверсифікації портфеля та оцінки ризиків, особливо під час інвестування в популярні технологічні компанії.

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Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
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