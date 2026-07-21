Як скоротити витрати на електроенергію

Витрати на електроенергію можуть суттєво зростати влітку через постійну роботу кондиціонера, а взимку — через бойлери, обігрівачі та електроопалення. Один зі способів зменшити рахунки без відмови від звичного комфорту — перейти на двозонний облік електроенергії

Як формується економія

Двозонний лічильник окремо фіксує споживання електроенергії вдень і вночі. У період із 23:00 до 07:00 електроенергія оплачується за нижчим тарифом — удвічі дешевше, ніж у денні години.

Тому найбільшу економію отримують домогосподарства, які переносять на ніч роботу енергоємної техніки: бойлера, пральної та посудомийної машин, кондиціонера чи системи електроопалення. Водночас скоротити весь рахунок на 50% можна лише теоретично — якщо майже все споживання припадає на ніч. На практиці розмір економії залежить від того, яку частину побутових процесів вдасться перенести на пільговий період.

Які дані показує лічильник

На дисплеї двозонного приладу показники зазвичай змінюються автоматично через певні проміжки часу. Споживач може побачити:

кількість електроенергії, використаної вдень;

обсяг нічного споживання;

загальний показник від моменту встановлення лічильника.

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Щоб правильно передати дані, необхідно орієнтуватися на індекси, які залежать від моделі пристрою.

У лічильниках GAMA денна зона позначається кодом 15.8.2, нічна — 15.8.1, а загальний показник — 15.8.0.

У моделях NIK для денного споживання можуть використовуватися позначення 1.8.2, 15.8.2 або Т22, для нічного — 1.8.1, 15.8.1 або Т21. Загальний обсяг відображається під кодами 1.8.0, 15.8.0 або Т2.

У лічильниках MTX день позначається індексом 1.8.2, ніч — 1.8.1, загальний показник — 1.8.0.

Коли потрібно передавати показники

Дані необхідно щомісяця передавати оператору системи розподілу у встановлений період. Перед відправленням варто перевірити, чи відповідають цифри звичному рівню споживання.

Якщо показники раптово стали надто великими або, навпаки, неприродно малими, слід звернутися до енергокомпанії. Причиною може бути помилка під час зчитування, некоректна робота приладу або потреба в його перевірці.

Скільки коштує встановлення

Двозонний лічильник разом із програмуванням і монтажем у середньому коштує від 3000 до 5000 грн. Остаточна сума залежить від моделі пристрою та типу мережі — однофазної або трифазної.

Термін окупності визначається місячним споживанням і часткою електроенергії, використаної вночі. Для сім’ї, яка витрачає 200–300 кВт·год на місяць і регулярно вмикає бойлер та пральну машину після 23:00, витрати на встановлення можуть окупитися приблизно за 10-14 місяців. У будинках з електроопаленням або активним використанням кондиціонерів цей строк може скоротитися до 4-6 місяців.

Редакція PSM звертає увагу, що двозонний лічильник сам по собі не зменшує споживання електроенергії. Реальна економія з’являється лише тоді, коли домогосподарство змінює звички та переносить роботу найбільш енергоємної техніки на нічні години. Перед встановленням приладу варто проаналізувати власне споживання та попередньо розрахувати можливий строк окупності.

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