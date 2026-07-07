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Названо основні норми реєстрації місця проживання в Україні

07.07.2026 12:30
Микола Деркач

Розповідаємо, чи існують обмеження щодо кількості зареєстрованих осіб в одному житлі та які правила реєстрації місця проживання діють в Україні

Названо основні норми реєстрації місця проживання в Україні

Фото: chatgpt.com

Українське законодавство не обмежує кількість осіб, яких можна зареєструвати за однією адресою. Власник квартири чи будинку має право прописати будь-яку кількість людей, якщо дотримано встановленої законом процедури.

Відповідні норми передбачені Законом України №1871-IX.

Згідно із законодавством, площа житла, кількість кімнат або інші характеристики нерухомості не можуть бути підставою для відмови в реєстрації місця проживання. Якщо власник надав згоду, зареєструвати особу можна навіть у квартирі невеликої площі.

Водночас закон встановлює важливе правило: кожна людина може мати лише одне задеклароване або одне зареєстроване місце проживання (перебування) одночасно.

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Окремо наголошується, що реєстрація місця проживання не створює жодних майнових прав на житло. Вона не надає права власності, користування чи розпорядження квартирою або будинком і сама по собі не є підставою для вселення чи визнання права на проживання.

Редакція PSM звертає увагу, що реєстрація місця проживання є виключно адміністративною процедурою обліку громадян. Вона не змінює статусу нерухомості та не впливає на право власності, однак у низці випадків може бути необхідною для отримання державних послуг, оформлення документів або доступу до соціальних гарантій.

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