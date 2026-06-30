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Як повернути страховий стаж за роки неофіційного працевлаштування

30.06.2026 14:10
Микола Деркач

Працівники, які тривалий час працювали без офіційного оформлення, можуть повернути собі страховий стаж, однак зробити це можна лише через суд

Як повернути страховий стаж за роки неофіційного працевлаштування

Фото: chatgpt.com

Про це нагадала Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради, пояснивши, які механізми передбачає українське законодавство.

В інспекції зазначають, що відповідно до ст. 232 Кодексу законів про працю України (КЗпП) працівник має право звернутися до суду з вимогою визнати факт трудових відносин, встановити період фактичної роботи та зобов’язати роботодавця офіційно оформити трудові відносини.

У разі позитивного рішення суду працівник отримує не лише офіційне підтвердження періоду роботи. Як передбачає ст. 235 КЗпП, суд також може зобов’язати роботодавця внести записи до кадрових документів і трудової книжки, нарахувати заробітну плату, сплатити податки та єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

«Саме сплата ЄСВ забезпечує працівнику зарахування страхового стажу за весь установлений судом період», — йдеться у поясненні.

Таким чином, навіть якщо роботодавець роками не оформлював працівника офіційно та не сплачував внески, після виконання рішення суду цей період може бути включений до страхового стажу.

Водночас в інспекції наголошують, що Державна служба України з питань праці (Держпраці) не має повноважень самостійно встановлювати факт трудових відносин.

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«Припис Держпраці не створює трудових прав для працівника, не вносить запис до трудової книжки та не забезпечує автоматичне зарахування страхового стажу».

Інспектори можуть провести перевірку, видати припис про усунення порушень або накласти штраф на роботодавця, однак юридично підтвердити факт роботи, визначити її період чи зобов’язати сплатити ЄСВ може лише суд.

Саме судове рішення є обов’язковим до виконання та забезпечує відновлення трудових і соціальних прав працівника, включаючи зарахування страхового стажу до Пенсійного фонду України.

Редакція PSM звертає увагу: неофіційне працевлаштування означає не лише втрату соціальних гарантій, а й відсутність страхового стажу, який впливає на право на пенсію, лікарняні та інші виплати. Якщо роботодавець відмовляється оформлювати трудові відносини, працівнику варто збирати докази фактичної роботи (листування, документи, свідчення колег, фото чи відео) — вони можуть стати ключовими під час судового розгляду.

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