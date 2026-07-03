У Податковій розповіли про модернізацію Електронного кабінету платника

ФОПи, бухгалтери та керівники компаній розповіли про свій досвід, підсвітивши слабкі місця та технічні проблеми системи. Цей фідбек разом із попередніми зверненнями платників уже став основою для проєктування нової сервісної моделі

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

«Зворотний зв’язок чіткий: кабінет має перетворитися на інтуїтивного помічника, який мінімізує ручну роботу та підказує правильні кроки», — йдеться у повідомленні.

Що команда модернізації робить прямо зараз? Вся аналітична робота розділена на три ключові кроки:

Повний аудит системи. Розібрали «на молекули» кожен сервіс, щоб знайти й усунути причини перевантаження інтерфейсу.

Логіка життєвих ситуацій. Нові сервіси групуватимуться навколо реальних потреб платників. Кабінет адаптуватиметься під визначений користувачем акаунт: ФОП, юрособу чи громадянина, залишаючи в полі зору лише потрібні інструменти.

Розробка архітектури майбутнього кабінету. Проєктуються архітектурні правила для відображення даних, що вже є у розпорядженні ДПС, інтеграції покрокових підказок та виведення повідомлень про помилки у зрозумілому для користувача форматі. Ці матеріали стануть основою для формування технічних вимог до розробки.

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«Ми детально прораховуємо кожен крок і вже скоро покажемо перші наочні результати, які спростять вашу щоденну взаємодію з податковою», — наголосили у Податковій.

Проєкт реалізується за підтримки партнерів: швейцарсько-української Програми EGAP (що виконується Фондом Східна Європа) та Проєкту ЄС EU4PFM.

Редакція PSM звертає увагу, що модернізація Електронного кабінету платника покликана зробити взаємодію з податковою простішою та зручнішою. Якщо заплановані зміни буде реалізовано, користувачі отримають більш інтуїтивний інтерфейс, персоналізовані сервіси та зрозумілі підказки, що допоможуть швидше виконувати податкові обов’язки й уникати помилок.

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