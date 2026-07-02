НКЦПФР дозволила бізнесу передавати роботу на аутсорсинг

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила нові правила аутсорсингу для професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків. Вони визначають вимоги до зовнішніх виконавців і закріплюють, що відповідальність перед клієнтами та регулятором залишається за компанією, яка передає функції

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Так, Нацкомісія схвалила нові правила, які дозволять професійним учасникам ринків офіційно наймати сторонніх фахівців або компанії для виконання окремих завдань (тобто брати послуги на аутсорсинг).

Нові правила встановлюють чіткі вимоги: зовнішній виконавець повинен мати достатньо ресурсів, кваліфікований персонал та бездоганну ділову репутацію. Його профіль діяльності має відповідати тій роботі, яку йому довіряють.

«Це важливий крок у наближенні українського законодавства до стандартів ЄС. Завдяки прозорим правилам компанії зможуть легально оптимізувати свої витрати, не порушуючи інтереси інвесторів», — йдеться у повідомленні.

Головний принцип нових вимог: можна залучати сторонніх виконавців, але не перекладати на них відповідальність. Навіть якщо компанія віддала внутрішній аудит чи ІТ на аутсорс, перед клієнтами та Комісією за кінцевий результат усе одно відповідає саме вона.

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Редакція PSM звертає увагу, що нові правила відкривають для професійних учасників ринку більше можливостей для оптимізації бізнес-процесів без втрати контролю над ключовими функціями. Водночас компаніям доведеться ретельно підходити до вибору підрядників, адже навіть після передачі окремих завдань на аутсорсинг юридична відповідальність за їх виконання повністю зберігається за ними.

Раніше ми також писали, що НКЦПФР схвалила нові критерії, за якими визначатимуть важливі для української економіки підприємства. Це потрібно для того, щоб бізнес міг бронювати своїх працівників за прозорими та чесними правилами.

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