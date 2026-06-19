close-btn
PaySpaceMagazine

НКЦПФР змінює правила для бронювання працівників

19.06.2026 19:20
Микола Деркач

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила нові критерії, за якими визначатимуть важливі для української економіки підприємства. Це потрібно для того, щоб бізнес міг бронювати своїх працівників за прозорими та чесними правилами

НКЦПФР змінює правила для бронювання працівників

Фото: chatgpt.com

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Сьогодні в Україні діє урядова постанова № 76, яка вимагає від будь-якого підприємства обов’язково відповідати трьом критеріям (наприклад, не мати заборгованості по сплаті податків чи єдиного внеску, дотримуватися певного рівня заробітних плат тощо). Якщо компанія не відповідає бодай одному, то втрачає право на бронювання. Якщо ж усе добре, тоді профільний орган оцінює компанію за своїми галузевими критеріями.

Для ринків капіталу такі правила розробляє Комісія. До чинних правил, які діють ще з минулого року, додали чотири головні зміни.

Перша стосується безпеки. Раніше Комісія відмовляла в бронюванні лише тим компаніям, де серед власників були росіяни чи білоруси. Тепер правила стали суворішими. Статус критичного не зможе отримати підприємство, якщо у структурі його власності є резиденти будь-яких країн із «зони ризику», які підтримують агресію, або люди під санкціями.

Читайте також: У Дії скоро з’явиться нова функція

Друга зміна захищає ключових гравців ринку — так званих «системно важливих професійних учасників». Мова йде про найбільші компанії, від роботи яких безпосередньо залежить стабільність усього фінансового сектору.

Третя зміна стосується об’єктів критичної інфраструктури. Тепер, якщо підприємство належить до цього списку, Комісія має підставу віднести його до критично важливих. Наразі у сфері Комісії є лише одне таке підприємство.

Четвертий пункт прибирає плутанину та дублювання повноважень між відомствами. Нові правила Комісії взагалі не стосуються банків та фінансових установ, якими керує Національний банк України. Це закриває лазівку, коли банк після відмови в НБУ міг спробувати подати документи ще й до Комісії.

Найближчим часом проєкт правил опублікують на сайті Комісії, щоб провести громадське обговорення. Учасники ринку та експерти зможуть подати свої пропозиції. Коли всі відгуки опрацюють, фінальний текст затвердять остаточно і відправлять на реєстрацію до Міністерства юстиції.

Редакція PSM7 звертає увагу: запропоновані зміни можуть вплинути на можливість бронювання працівників для частини компаній на ринку капіталу. Насамперед це стосується бізнесу зі складною структурою власності, а також підприємств, які претендують на статус критично важливих для економіки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Дії запустили комплексну послугу для військових та їхніх родин

Кабмін опублікував постанову про перший етап військової реформи

Як змінився рейтинг найбагатших країн світу за 25 років

Рубрики: ЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Що означає бути BRAVE CFO у 2026 році: підсумки Brave CFO Gathering 16.06.2026

Що означає бути BRAVE CFO у 2026 році: підсумки Brave CFO Gathering
Польська компанія придала виробника «Карпатської джерельної» 16.06.2026

Польська компанія придала виробника «Карпатської джерельної»
Uklon запустив власний маркетплейс 12.06.2026

Uklon запустив власний маркетплейс
ПУМБ запустив «Вигідно для ФОП»: фінансовий стек для бізнесу в межах єдиної цифрової платформи 09.06.2026

ПУМБ запустив «Вигідно для ФОП»: фінансовий стек для бізнесу в межах єдиної цифрової платформи
Які країни найактивніше платять українському бізнесу 08.06.2026

Які країни найактивніше платять українському бізнесу
Гранти до €2 млн та підтримка бізнесу: добірка можливостей 08.06.2026

Гранти до €2 млн та підтримка бізнесу: добірка можливостей

Вибір редакції
Всі
Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

 Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

 Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів
ТОП статей 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

Останні новини
Сьогодні  20:40

Скільки у Європі доларових мультимільйонерів

 Сьогодні  20:10

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в SpaceX під час IPO

 Сьогодні  19:20

НКЦПФР змінює правила для бронювання працівників

 Сьогодні  18:30

Біткоїн усе ще в зоні ризику: аналітики вказали на важливий сигнал

 Сьогодні  17:40

Індекс долара США досяг найвищого рівня за рік

 Сьогодні  16:00

SpaceX готує продаж облігацій на $20 млрд

 Сьогодні  15:10

Супутник показав справжній масштаб GPS-глушіння над Європою

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.