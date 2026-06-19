НКЦПФР змінює правила для бронювання працівників

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила нові критерії, за якими визначатимуть важливі для української економіки підприємства. Це потрібно для того, щоб бізнес міг бронювати своїх працівників за прозорими та чесними правилами

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Сьогодні в Україні діє урядова постанова № 76, яка вимагає від будь-якого підприємства обов’язково відповідати трьом критеріям (наприклад, не мати заборгованості по сплаті податків чи єдиного внеску, дотримуватися певного рівня заробітних плат тощо). Якщо компанія не відповідає бодай одному, то втрачає право на бронювання. Якщо ж усе добре, тоді профільний орган оцінює компанію за своїми галузевими критеріями.

Для ринків капіталу такі правила розробляє Комісія. До чинних правил, які діють ще з минулого року, додали чотири головні зміни.

Перша стосується безпеки. Раніше Комісія відмовляла в бронюванні лише тим компаніям, де серед власників були росіяни чи білоруси. Тепер правила стали суворішими. Статус критичного не зможе отримати підприємство, якщо у структурі його власності є резиденти будь-яких країн із «зони ризику», які підтримують агресію, або люди під санкціями.

Читайте також: У Дії скоро з’явиться нова функція

Друга зміна захищає ключових гравців ринку — так званих «системно важливих професійних учасників». Мова йде про найбільші компанії, від роботи яких безпосередньо залежить стабільність усього фінансового сектору.

Третя зміна стосується об’єктів критичної інфраструктури. Тепер, якщо підприємство належить до цього списку, Комісія має підставу віднести його до критично важливих. Наразі у сфері Комісії є лише одне таке підприємство.

Четвертий пункт прибирає плутанину та дублювання повноважень між відомствами. Нові правила Комісії взагалі не стосуються банків та фінансових установ, якими керує Національний банк України. Це закриває лазівку, коли банк після відмови в НБУ міг спробувати подати документи ще й до Комісії.

Найближчим часом проєкт правил опублікують на сайті Комісії, щоб провести громадське обговорення. Учасники ринку та експерти зможуть подати свої пропозиції. Коли всі відгуки опрацюють, фінальний текст затвердять остаточно і відправлять на реєстрацію до Міністерства юстиції.

Редакція PSM7 звертає увагу: запропоновані зміни можуть вплинути на можливість бронювання працівників для частини компаній на ринку капіталу. Насамперед це стосується бізнесу зі складною структурою власності, а також підприємств, які претендують на статус критично важливих для економіки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Дії запустили комплексну послугу для військових та їхніх родин

Кабмін опублікував постанову про перший етап військової реформи

Як змінився рейтинг найбагатших країн світу за 25 років