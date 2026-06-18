У Дії скоро з’явиться нова функція

Незабаром українці зможуть отримувати виконавчі документи онлайн через Дію. Перед запуском сервісу Мінцифри оголосило набір учасників на бета-тестування

Про це повідомила пресслужба Дії.

«Виконавчі документи — онлайн у Дії. Шукаємо тестувальників, — йдеться у повідомленні. — Продовжуємо цифровізувати судові сервіси. Незабаром у Дії можна буде отримати виконавчий документ онлайн — без відвідування суду, паперових заяв та зайвих кроків».

Виконавчий документ — це підстава для примусового виконання рішення суду, зокрема для стягнення коштів, майна або виконання інших зобов’язань боржником.

Після запуску сервісу користувачі зможуть отримувати виконавчі документи онлайн, автоматично формувати заяву та відстежувати статус виконання рішення просто в Дії.

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Долучайтеся до тестування, якщо ви:

громадянин України з верифікованим РНОКПП;

позивач у справі (не представник і не адвокат);

маєте активований Дія.Підпис;

маєте судове рішення 2026 року, яке набрало законної сили та підлягає примусовому виконанню;

ще не отримували виконавчий лист за цим рішенням.

Переходьте за посиланням та реєструйтеся на бета-тест.

Редакція PSM7 звертає увагу, що цифровізація виконавчих документів є черговим кроком до переведення повного циклу взаємодії громадян із судовою системою в онлайн-формат. Для українців це означає менше бюрократичних процедур, швидший доступ до документів та спрощення процесу виконання судових рішень.

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