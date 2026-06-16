Кабмін опублікував постанову про перший етап військової реформи

Кабінет Міністрів України опублікував постанову №768 від 12 червня, яка запроваджує новий формат проходження військової служби за контрактом із заздалегідь визначеними термінами. Нові правила набули чинності 15 червня 2026 року та діятимуть у межах експериментального проєкту до червня 2028 року

Відтепер українці можуть укладати піхотно-штурмові, бойові та базові контракти для служби у Збройних Силах України та інших складових Сил оборони.

Документ передбачає можливість підписання контрактів строком від 6 до 24 місяців залежно від категорії військовослужбовця та посади.

Для бойових посад встановлено такі строки:

10 місяців — для чинних військовослужбовців;

14 місяців — для громадян із запасу;

від 6 місяців — для резервістів із бойовим досвідом.

Для інших посад контракт укладається на 24 місяці.

Однією з головних новацій є гарантія звільнення після завершення контракту. Також усі військовослужбовці отримають базову відстрочку від мобілізації на шість місяців після завершення служби.

Термін відстрочки може збільшуватися залежно від участі у бойових діях та загального стажу. Для контрактів на 6, 10 і 14 місяців за кожні 30 днів бойових дій нараховуватиметься додатково три місяці відстрочки. Для контрактів на 24 місяці — один місяць за кожні 30 днів участі у боях. Додаткові періоди відпочинку також передбачені за роки служби до та під час воєнного стану.

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Постанова також оновлює систему грошового забезпечення. Для учасників штурмових операцій запроваджуються нові виплати: ₴20 000 за добу штурмових дій у глибині оборони власних військ та ₴40 000 за добу виконання завдань у глибині оборони противника.

Зберігаються й бойові виплати залежно від місця виконання завдань. Максимальна базова винагорода може сягати до ₴100 000 на місяць для військових першого ешелону оборони або наступу. Для окремих категорій також передбачені виплати у розмірі ₴170 000, ₴70 000 та ₴50 000.

Крім того, уряд встановив винагороду ₴100 000 за взяття в полон військовослужбовця противника та ₴15 000 за знищення живої сили ворога.

Загальна сума всіх виплат обмежується ₴460 000 на місяць.

Для військовослужбовців, які не залучені безпосередньо до бойових завдань, але забезпечують діяльність військових частин, гарантовано щонайменше ₴30 000 на місяць. Також додаткові виплати від ₴15 000 до ₴30 000 отримуватимуть інструктори у військових частинах.

Уряд очікує, що нова система зробить проходження служби більш прогнозованим та забезпечить військовослужбовцям чітке розуміння термінів служби, відпочинку після її завершення та рівня грошового забезпечення.

Раніше PaySpace Magazine повідомляв, що президент України Володимир Зеленський повідомив про погодження пакета рішень щодо підвищення фінансового забезпечення військових та подальшої трансформації української армії. За його словами, перші нові доплати мають почати діяти вже у червні після затвердження відповідного механізму Кабінетом Міністрів.

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Джерело: Міністерство оборони України.